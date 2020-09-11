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Киев в оранжевой зоне: Узнай, что это значит

Киев "перейдет" в оранжевую зону карантина уже в понедельник, 14 сентября. Что это значит - объясняет bigmir.net

Киев в оранжевой зоне: Узнай, что это значит
Киевлян ждут новые ограничения
depositphotos.com

В четверг, 10 сентября, комиссия ТЭБ (по по вопросам техногенно-экологической безопасности) определила "оранжевый" уровень опасности в Киеве в рамках борьбы с коронавирусом. Еще 37 городов были отнесены к "красному" уровню. Об этом сообщает МОЗ

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"У нас растет количество больных и уровень госпитализации. Мы каждый день вводим новые больницы, которые принимают больных коронавирусом. Легкомысленное отношение к болезни в перспективе несет очень большие угрозы" - подчеркнул глава МОЗ Максим Степанов.

Важно: Изменения вступят в силу 14 сентября - говорится в сообщении

Оранжевый уровень в связи с ковидом в Киеве: Что это значит

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Напомним, 1 июля 2020 года в Украине был введен адаптивный карантин, что означает деление регионов на зоны опасности в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. В частности, на зеленую, желтую, оранжевую и красную. 

Оранжевый уровень предусматривает запрет на работу хостелов, спортзалов, туристических баз. Важно, гостиницы продолжают функционировать. Также ограничиваются развлекательные учреждения и рестораны - им запрещается работать в ночное время. Дополнительно отменяются плановые госпитализации в больницах и прием детей в детские лагеря. 

В оранжевой зоне вводится ограничение для массовых мероприятий - 1 человек на 20 м кв и всего не больше ста человек

Адаптивный карантин в Украине: Что значит деление на зоны?
Адаптивный карантин в Украине: Что значит деление на зоны?
МОЗ

Ранее были названы пляжи Киева, где нельзя купаться.

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Теги:
Киев, Карантин, Карантин в Киеве

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