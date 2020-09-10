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ТОП-5 странных петиций, которые приходили в секретариат Киевсовета

В секретариате Киевсовета составили список из пяти самых странных петиций, которые приходили от жителей столицы

ТОП-5 странных петиций, которые приходили в секретариат Киевсовета
ТОП-5 странных петиций, которые приходили в секретариат Киевсовета
depositphotos.com

В секретариате Киевсовета  решили составить список странных петиций, которые приходят к ним от жителей столицы. Об этом сообщил пользователь Facebook Игорь Хацевич, опубликовав рейтинг. 

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Первое место в списке петиций стала "установка памятника медицинской маске, антисептику и мылу". На втором из странных запросов, в котором "просили обязать Кличко платить вызовы такси на карантине". На третьем месте просили "установить камеры видеонаблюдения в кабинетах госслужащих и лиц местного самоуправления и бесплатно транслировать видео с них 24/7".

На четвертом месте была просьба "установить на остановках скоростного трамвая спортивные турники и брусья для подтягивания. Иногда после утренней поездки на работу хочется хорошо "штурхнуть" боксерскую грушу, но хватит и брусьев и турника" и на последнем пятом месте был запрос о "создании Департамента счастья".

Ранее сообщалось, что в Киеве появился собственный аромат под названием "Киевский каштан". 

 

 

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Теги:
Владимир Кличко, Киев, рейтинг, петиция, КМДА

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