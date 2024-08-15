Продюсер Лисица сравнил Винника с трусом и поведал о его предательсте

Вадим Лисица также заявил об алкогольной и наркотической зависимостях Олега Винника.

Украинский продюсер Вадим Лисица высказался о певце Олеге Виннике, который оказался в центре внимания из-за своего выезда за границу в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Лисицы, Винник покинул Украину 25 февраля 2022 года, всего через день после начала войны. Способ, которым это было сделано, вызвал широкий резонанс.

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Лисица утверждает, что Винник "как трус» пересек границу, спрятавшись в багажнике автомобиля, которым управляла жена его продюсера Александра Горбенко. Такое бегство, по мнению Лисицы, можно назвать предательским, поскольку артист оставил свою команду в сложной ситуации, сорвав запланированные концерты и другие важные мероприятия.

Кроме того, Лисица сообщил об алкогольной и наркотической зависимостях Винника, утверждая, что вещества стали для певца приоритетными. Лисица выразил свое разочарование тем, что Винник поставил личные проблемы выше командной работы и обязанностей перед своей аудиторией.

Олег Винник за время своего (до свежего видеообращения) отсутствия в публичном пространстве не давал никаких комментариев и не выходил на связь. Недавно стало известно, что он планирует выпустить новую песню ко Дню Независимости Украины, что вызвало бурную реакцию среди его коллег по сцене. Возвращение Винника в шоу-біз после длительного молчания сопровождается серьезными обвинениями и вопросами о его моральной ответственности перед Украиной и своими поклонниками.

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Ранее сообщалось, что Виктор Бронюк не уверен в сознательности украинцев в случае с Потапом, Иваном Дорном и Владом Ямой.