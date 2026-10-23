Певица почтила память Анатолия Евдокименко в годовщину его смерти

Автор: Коваленко Наталья

24 года без любимого: Ротару показала, каким был ее муж в молодости instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская певица София Ротару почтила память своего покойного мужа, народного артиста Украины и руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко. 23 октября исполнилось ровно 24 года со дня его смерти.

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На своей странице в инстаграме в разделе сторис исполнительница опубликовала редкий снимок из семейного архива. На черно-белом фото Анатолий позировал в молодые годы. Он был с длинными кудрявыми волосами и бакенбардами в рубашке с вышивкой.

«Помню и люблю», — трогательно подписала фотографию певица, добавив эмодзи в виде красного сердца.

София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились 22 сентября 1968 года. В браке звездной пары родился единственный сын Руслан.