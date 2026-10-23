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Сердючка сняла на шоу в Париже свою звезду и предложила загадать желание

Верка Сердючка произнесла эмоциональное послание, которое касается Украины, на выступлении в столице Франции.

Автор: Дмитрий Сыч
Сердючка сняла на шоу в Париже свою звезду и предложила загадать желание
Сердючка более всего желает завершения войны
instagram v_serduchka

Верка Сердючка, которую воплощает артист Андрей Данилко, на выступлении в Париже эмоционально высказалась по поводу войны в Украине. Момент концерта попал на видео, опубликованное зрителями в инстаграме.

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Последнее выступление исполнителя во французской столице прошло 21 октября. Во время концерта Данилко снял с головы серебристую звезду – один из элементов сценического образа Сердючки. После этого артист предложил присутствующим загадать желание, подчеркнув, что для всех украинцев оно сейчас общее – чтобы как можно быстрее завершилась война. Свое обращение он завершил словами "Слава Украине!"

Публика эмоционально отреагировала на заявление артиста – поддержала его громкими овациями.

В настоящее время Данилко вместе со своим коллективом продолжает концертный тур по европейским городам.

До выхода на сцену он успел прогуляться в образе экс-проводницы по Парижу и поделился фотографиями в блоге. Еще Верка Сердючка устроила фотосессию на Эйфелевой башне.

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Ранее продюсер Юрий Никитин рассказал, считает ли Андрея Данилко сложным в работе.

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Теги:
Париж, Украина, Франция, Андрей Данилко, Верка Сердючка, шоу-бизнес

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