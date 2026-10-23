Вещи своими руками: Гайтана показала, что дарит фанам после концертов

Певица рассекретила свое хобби

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица Гайтана в новом посте в инстаграме рассказала подписчикам о своем хобби. 47-летняя исполнительница призналась, что уже долгое время увлекается вязанием крючком, а особую страсть имеет к созданию оригинальных хендмейд-аксессуаров.

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Гайтана запостила свежее фото, на котором продемонстрировала свое новое изделие — яркую зеленую сумочку, которую сплела своими руками. В подписи к кадру звезда сцены рассказала, что это увлечение стало для нее своеобразной медитацией от стресса.

«А вы как медитируете? Я с крючком в руках. Я всегда обожала маленькие сумочки, но мне часто не хватало в них характера. Поэтому я решила создавать свои — такие, которые поднимают настроение. Теперь мой крючок путешествует вместе со мной в поездах, самолетах, аэропортах и ​​даже иногда в укрытиях. Для меня это своеобразная медитация, когда мысли успокаиваются», — поделилась Гайтана.

Свое хобби певица решила направить на помощь другим. После сольного концерта в Киеве ее эксклюзивная зеленая сумочка стала лотом на благотворительном аукционе и обрела новых хозяев.

Исполнительница отметила, что этот опыт вдохновил ее на создание новой доброй традиции: отныне после каждого выступления она будет передавать на аукционы не только пластинки или мерч с автографом, но и уникальные вещи, созданные ее руками.

«После моего концерта в Киеве именно эта зеленая сумочка попала на благотворительный аукцион и теперь живет в замечательной семье. Так родилась новая традиция: после каждого концерта передавать на благотворительный аукцион не только пластинку или футболку с автографом, но и что-то созданное своими руками. Иногда это будет моя маленькая сумочка. Немного чудаковатая, со своим характером, но непременно созданная с любовью», — написала Гайтана.