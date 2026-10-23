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Известный кинопродюсер раскрыл, как «друг Путина» Депардье тайно помог ВСУ

Неожиданный поступок скандального французского актера

Автор: Коваленко Наталья
Известный кинопродюсер раскрыл, как «друг Путина» Депардье тайно помог ВСУ
Известный кинопродюсер раскрыл, как «друг Путина» Депардье тайно помог ВСУ
Getty Images

Французский актер Жерар Депардье, который был поклонником российской культуры и дружил с Владимиром Путиным, неожиданно поддержал Украину. Кинозвезда продал свою квартиру в РФ, а полученные средства направил на нужды ВСУ.

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Об этом в интервью изданию Oboz.ua рассказал украинский киновед, продюсер и многолетний руководитель кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи, ссылаясь на близкое окружение актера.

«Жерар Депардье — очень специфическая личность. Безусловно, это огромная звезда, фантастический и замечательный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой сегодня он стал для многих персоной нон грата. Но, с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перевел на ВСУ», — поделился Халпахчи.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году, а вместе с ним — подаренную властями недвижимость. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину актер назвал войну «большой глупостью», осудил действия российских властей и призвал к мирным переговорам. Несмотря на это, Жерар заявлял, что все еще считает себя россиянином.

Жерар Депардье
Жерар Депардье
Getty Images

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Теги:
Жерар Депардье, шоу-бизнес

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