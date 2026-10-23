Известный кинопродюсер раскрыл, как «друг Путина» Депардье тайно помог ВСУ

Неожиданный поступок скандального французского актера

Автор: Коваленко Наталья

Французский актер Жерар Депардье, который был поклонником российской культуры и дружил с Владимиром Путиным, неожиданно поддержал Украину. Кинозвезда продал свою квартиру в РФ, а полученные средства направил на нужды ВСУ.

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Об этом в интервью изданию Oboz.ua рассказал украинский киновед, продюсер и многолетний руководитель кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи, ссылаясь на близкое окружение актера.

«Жерар Депардье — очень специфическая личность. Безусловно, это огромная звезда, фантастический и замечательный актер, но иногда ведет себя ну как ребенок. Все помнят его дружбу с Путиным, из-за которой сегодня он стал для многих персоной нон грата. Но, с другой стороны, никто у нас не знает, что он продал свою квартиру в России, а деньги перевел на ВСУ», — поделился Халпахчи.

Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году, а вместе с ним — подаренную властями недвижимость. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину актер назвал войну «большой глупостью», осудил действия российских властей и призвал к мирным переговорам. Несмотря на это, Жерар заявлял, что все еще считает себя россиянином.