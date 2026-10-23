Холостяк-15: Кравцов поведал, какую пару себе ищет, и подарил розу

Вячеслав Кравцов рассказал, будет ли он выбирать девушку по внешности.

Вячеслав Кравцов – украинский баскетболист и главный герой 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – во втором выпуске поделился подробностями личной жизни и рассказал, какой видит свою будущую партнершу.

Читай также: Холостяк 15 – участником шоу стал известный спортсмен

Спортсмен отметил, что для него не имеет значения внешняя идеальность. Он стремится к искренним чувствам, ценит спонтанность и хочет встретить человека, в которого сможет по-настоящему влюбиться.

В то же время Кравцов подчеркнул, что важнейшим условием для будущих отношений является способность избранницы найти общий язык с его дочерью Мелиссой. По словам баскетболиста, он желает построить отношения, в которых партнеры будут поддерживать друг друга и чувствовать себя вместе легко и комфортно.

Кравцов также рассказал, что раньше был женат, однако три года назад его семья распалась. Расставание стало для него непростым испытанием, из-за которого мужчина долгое время не был готов к серьезным отношениям. Хотя спортсмен иногда ходил на свидания, ни одно из них не переросло во что-то большее. Теперь, мол, он уже готов к созданию крепкой семьи.

Баскетболист прожил с бывшей супругой, моделью Элиной Руденко, семь лет. Несмотря на развод, он продолжает проводить много времени со своей пятилетней дочерью.

Читай также: Победительница первого Холостяка показала грудь спустя 3 месяца после родов

Отдельным событием второго выпуска стало вручение розы первого впечатления. Ее получила участница Лиза, которая приглянулась Кравцову игрой на фортепиано.