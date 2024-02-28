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Звезду «Эйфории» Хантер Шефер арестовали: в чем причина

25-летняя актриса приняла участие в акции протеста

Автор: Коваленко Наталья
Звезду «Эйфории» Хантер Шефер арестовали: в чем причина
Звезду «Эйфории» Хантер Шефер арестовали: в чем причина
Getty Images

Американская актриса, модель и художница Хантер Шафер была среди 33 протестующих, взятых под стражу полицией за штурм студии 30 Rock во время записи программы Late Night с участием президента Джо Байдена в понедельник, 26 февраля.

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Как сообщает New York Post со ссылкой на полицейских и инсайдеров,  исполнительницу роли Джулс Вон в сериале «Эйфория» задержали за незаконное проникновение после участия в акции протеста с требованием прекращения огня в Секторе Газа. Шафер была сфотографирована в футболке с надписью «Прекратить огонь сейчас», когда ее со скованными за спиной руками сопровождал офицер полиции Нью-Йорка.

Она присоединилась к другим протестующим из организации «Еврейский голос за мир», когда они сидели в вестибюле «30 Rock» с транспарантами с надписями «Евреи Байдену: хватит вооружать геноцид» и «Продолжительное прекращение огня». «Нет больше оружия, нет больше войны. Прекращение огня — это то, за что мы боремся», — скандировала толпа.

Пока не известно, сколько времени Шафер и другие участники акции протеста против войны Израиля с ХАМАСом провели в отделении полиции и отпустили ли их на свободу.

Ранее мы писали, что бывшая жена Кличко показала фото из вечеринки по случаю своего 50-летия.

 

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Теги:
шоу-бизнес, арест, Эйфория

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