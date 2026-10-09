Клопотенко заговорил о предстоящем отцовстве в браке с Воскресенской

Кулинар высказался о переменах в личной жизни

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который в июне женился на Екатерине Воскресенской, высказался об отношениях с женой и будущем отцовстве.

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Ранее 39-летний кулинар утверждал, что не создан для традиционной семейной жизни, однако в новом интервью изданию Фокус он объяснил, что понятие «традиционного брака» является весьма относительным.

«А что мы называем традиционным браком? Сам факт женитьбы? Мало кто знает, как мы с Екатериной строим отношения, о чем договариваемся и как взаимодействуем. Это тема для отдельного разговора с нами обоими. Тогда можно будет понять, насколько наш брак соответствует представлению о традиционном», — подчеркнул Евгений.

Клопотенко признался, что мечтает о пополнении в семье. Впрочем, ресторатор категорически против жертвенности ради ребенка и убежден, что отцовство должно базироваться на гармоничном распределении обязанностей.

«Я не считаю, что ради ребенка нужно отказываться от своей жизни. Конечно, его появление меняет приоритеты, распорядок и то, как ты распределяешь время. Нужно быть готовым к этим изменениям и брать на себя ответственность. Однако для меня это не означает отказаться от себя, своей работы или того, что любишь. Я бы хотел найти баланс, в котором есть место и потребностям ребенка, и нашим с Екатериной», — подчеркнул победитель «МастерШефа».