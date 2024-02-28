Лидер группы «Скай» Олег Собчук показал редкое фото с 20-летней дочерью

Как сейчас выглядит наследница украинского исполнителя

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский исполнитель Олег Собчук поделился редкой семейной фотографией. 43-летний фронтмен группы «Скай» впервые за долгое время показал своего старшего ребенка от бывшей жены Марии.

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На своей странице в Инстаграм музыкант запостил селфи с 20-летней дочерью Татьяной. На снимке Олег и его наследница позировали в зимних пальтах и шарфах.

«Доченька моя родная», — подписал кадр Собчук и добавил несколько эмодзи в виде красных сердечек.

Напомним, что в прошлом году экс-жена артиста Мария заявила, что после развода Олег пытался настроить против нее дочь. Мужчина якобы присылал Тетьяне скриншоты с негативными комментариями о маме. У бывших супругов еще есть 14-летний сын Арсен.