У блогерши возникли проблемы с визой

Автор: Коваленко Наталья

«Застряну в США без права выезда»: Шаманская заявила, что не может вернуться в Украину instagram.com/shamankaa

Украинская блогерша и интервьюер Алина Шаманская пожаловалась фанам, что не сможет як минимум полгода вернутся на родину. В Инстаграм-сторис звезда Сети рассказала фанам, что 28 феврваля должна была вылететь из США и приехать в Киев.

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Алина рассекретила, что у нее было много планов на поездку в Украину. В частности в родной стране знаменитость планировала отпраздновать свой день рождения с друзьями, снять 15-20 выпусков своего YouTube-подкаста, принять участия в известных телевизионных и рекламных проектах, сходить на косметические процедуры, посетить стоматолога и пройти медицинские чекапы. Однако в последний момент Шаманской пришлось отменить поездку по личной причине, которую она не хочет публично называть.

«Последнее время я жила с бабочками в животе и приятным ожиданием, ведь 28 февраля я должна была бы вылететь в Киев. Из-за определенных обстоятельств, моя желанная поездка отменена на неопределенный срок. Мое состояние описать трудно», — поделилась Алина.

Алина Шаманская не может выехать в Украину из США instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская не может выехать в Украину из США instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская не может выехать в Украину из США instagram.com/shamankaa

Позже блогерша сообщила, что из-за отсутствия возможности вылететь в Украину ей придеться переоформлять туристическую визу. По словам Шаманской, процедура может занять от пяти месяцев до нескольких лет. А без новых документов она не сможет покинуть територию США.

«Поскольку по туристической визе мне необходимо вылетать раз в полгода обязательно, а в этот раз так не произойдет. Поэтому я должна начинать переоформлять свой тип визы. А эта процедура может занять от 5-6 месяцев до нескольких лет. Покидать территорию США в период оформления — запрещено. То есть я застряну без права выезда фиг знает на сколько. Плюс это дорого», — расстроилась звезда.

Алина Шаманская не может выехать в Украину из США instagram.com/shamankaa

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