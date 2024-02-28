«Старые воспоминания о любви»: Каменских неожиданно запостила романтическое видео с Потапом

Певица около 9 месяцев не публиковала фото и видео со скандальным мужем

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Настя Каменских впервые с мая прошлого года опубликовала в своем профиле в Инстаграм общие кадры со своим мужем, рэпером и продюсером Алексеем Потапенко. После многочисленных слухов о разводе и скандальных историй с участием Потапа Настя решила обнародовать романтическое видео.

Читай также: Экс-жена Кличко отпраздновала 50-летие: фото и видео с вечеринки

В черно-белом ролике можно увидеть, как звездные супруги целуются и поют во время своей свадьбы 23 мая 2019 года. Также артистка добавила нарезку с кадрами, снятыми в домашней обстановке и во время путешествий. «Старые воспоминания о любви», — подписала она на английском языке. Позже это же видео она добавила в раздел сторис и написала «Только любовь лечит».

Напомним, что недавно Каменских и Потап засветились на красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии Lo Nuestro Awards в Майами, однако общих фото с мероприятия не показали.