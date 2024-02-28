АфишаАфиша
Русский Українська

«Старые воспоминания о любви»: Каменских неожиданно запостила романтическое видео с Потапом

Певица около 9 месяцев не публиковала фото и видео со скандальным мужем

Автор: Коваленко Наталья
«Старые воспоминания о любви»: Каменских неожиданно запостила романтическое видео с Потапом
«Старые воспоминания о любви»: Каменских неожиданно запостила романтическое видео с Потапом instagram.com/kamenskux

Украинская исполнительница Настя Каменских впервые с мая прошлого года опубликовала в своем профиле в Инстаграм общие кадры со своим мужем, рэпером и продюсером Алексеем Потапенко. После многочисленных слухов о разводе и скандальных историй с участием Потапа Настя решила обнародовать романтическое видео.

Читай также: Экс-жена Кличко отпраздновала 50-летие: фото и видео с вечеринки

В черно-белом ролике можно увидеть, как звездные супруги целуются и поют во время своей свадьбы 23 мая 2019 года. Также артистка добавила нарезку с кадрами, снятыми в домашней обстановке и во время путешествий. «Старые воспоминания о любви», — подписала она на английском языке. Позже это же видео она добавила в раздел сторис и написала «Только любовь лечит».

Напомним, что недавно Каменских и Потап засветились на красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии Lo Nuestro Awards в Майами, однако общих фото с мероприятия не показали.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Потап, Настя Каменских, шоу-бизнес

Статьи по теме

Тина Кароль устроила страстные ползания и сравнила женщину с бриллиантом
Тина Кароль устроила страстные ползания и сравнила женщину с бриллиантом
Alyosha рассмешила Сеть новым видео с 3-летней дочерью от Тараса Тополи
Alyosha рассмешила Сеть новым видео с 3-летней дочерью от Тараса Тополи
Супермодель Хайди Клум снялась для глянца в платьях двух украинских брендов
Супермодель Хайди Клум снялась для глянца в платьях двух украинских брендов
Лидер «Бумбокса» Хлывнюк показал, как выглядел в начале карьеры 20 лет назад
Лидер «Бумбокса» Хлывнюк показал, как выглядел в начале карьеры 20 лет назад
Экс-жена Кличко похвасталась достижениями их младшего сына-баскетболиста
Экс-жена Кличко похвасталась достижениями их младшего сына-баскетболиста
Гросу показала свой образ 90-х от ИИ и вспомнила выход Бджілки
Гросу показала свой образ 90-х от ИИ и вспомнила выход Бджілки

Личность дня

Стив Джобс: интересные факты о создателе Apple

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK