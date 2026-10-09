Бен Аффлек рассекретил, почему его дважды блокировали в Instagram

Актер раскрыл забавную причину своего бана в соцсети

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер и режиссер Бен Аффлек объяснил, почему его дважды блокировали в популярной социальной сети Instagram. Причину 54-летняя кинозвезда озвучил в свежем интервью для издания Variety.

Читай также: 53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна

По словам Аффлека, он создал приватный аккаунт исключительно для того, чтобы следить за страницами своих троих детей от брака с Дженнифер Гарнер. Однако, в приложении не поверили, что это настоящий актер.

«Меня дважды банили в Instagram за то, что я выдавал себя за самого себя. У меня было всего шесть подписчиков. Это были мои дети и несколько их друзей. Это был просто повод для меня просматривать аккаунты своих детей», — признался Аффлек.

Бен также рассказал, почему не стремится вести официальный публичный профиль. По его мнению, актеры должны сохранять загадочность для зрителя.

«Раньше было время, когда все, что вы говорили или делали, не оставалось навсегда в цифровом архиве. С возрастом начинаешь понимать, что это значит. Я прожил целую жизнь и имел личный опыт вне внимания публики. Я действительно понимаю, насколько это ценно. Дэниэл Дэй-Льюис, Мерил Стрип, Виола Дэвис и Дензел Вашингтон — гениальные актеры. Мне лично не помогает лучше воспринимать их фильмы знание того, что они ели на обед. Я понимаю, что звучу как старый человек, отставший от жизни, но я верю, что как актер ты должен сохранять иллюзию», — подчеркнул Бен.