53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна

Супермодель поделилась откровенным фото

Автор: Коваленко Наталья

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поразила фанатов своей безупречной формой. 53-летняя звезда подиумов опубликовала в своем инстаграме откровенную фотографию, сделанную во время отдыха у бассейна.

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На снимке Клум загорала топлес, лежа на животе в минималистичных черных бикини-стрингах. Рядом с ней на солнышке грелся ее любимый пес.

«В Лос-Анджелесе жарко», — игриво подписала пост модель.