АфишаАфиша
Русский Українська

53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна

Супермодель поделилась откровенным фото

Автор: Коваленко Наталья
53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна
53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна
Getty Images

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поразила фанатов своей безупречной формой. 53-летняя звезда подиумов опубликовала в своем инстаграме откровенную фотографию, сделанную во время отдыха у бассейна.

Читай также: 11-летняя дочь Кличко и Панеттьер появилась в суде по делу о наследстве

На снимке Клум загорала топлес, лежа на животе в минималистичных черных бикини-стрингах. Рядом с ней на солнышке грелся ее любимый пес.

«В Лос-Анджелесе жарко», — игриво подписала пост модель.

Хайди Клум топлес instagram.com/heidiklum
Хайди Клум топлес instagram.com/heidiklum

Читайте нас в Google.News
Теги:
Хайди Клум, ТОПЛЕС, шоу-бизнес

Статьи по теме

Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
Витвицкая показала новые фото с сыном и рассказала о первых неделях материнства
«Слава Господу, обошлось малым»: Суханов впервые признался, что перенес инсульт
«Слава Господу, обошлось малым»: Суханов впервые признался, что перенес инсульт
Жена Павлика начала ремонт в квартире, купленной для 5-летнего сына
Жена Павлика начала ремонт в квартире, купленной для 5-летнего сына
Козловский в полуголом виде станцевал под ливнем
Козловский в полуголом виде станцевал под ливнем
Netflix снимет спин-офф «Бриджертонов» о молодой леди Вайолет
Netflix снимет спин-офф «Бриджертонов» о молодой леди Вайолет
Назар Заднепровский раскрыл трогательную историю любви со своей женой
Назар Заднепровский раскрыл трогательную историю любви со своей женой

Личность дня

Внучки Элвиса Пресли предстали на редком совместном фото

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK