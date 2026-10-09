53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна
Супермодель поделилась откровенным фото
53-летняя Хайди Клум снялась топлес у бассейна
Getty Images
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум поразила фанатов своей безупречной формой. 53-летняя звезда подиумов опубликовала в своем инстаграме откровенную фотографию, сделанную во время отдыха у бассейна.
Читай также: 11-летняя дочь Кличко и Панеттьер появилась в суде по делу о наследствеНа снимке Клум загорала топлес, лежа на животе в минималистичных черных бикини-стрингах. Рядом с ней на солнышке грелся ее любимый пес.
«В Лос-Анджелесе жарко», — игриво подписала пост модель.
Хайди Клум топлес instagram.com/heidiklum