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Барбир прокомментировала свою брань в эфире

Людмила Барбир объяснила, почему ругалась перед телекамерами, а также призвала подписчиков высвобождать эмоции.

Автор: Дмитрий Сыч
Барбир прокомментировала свою брань в эфире
Людмила Барбир уверяет, что обычно так себя не ведет
instagram liudmila.barbir

Людмила Барбир высказалась относительно своего рабочего наряда, не гнушаясь ненормативной лексикой. Эмоциональные фразы телеведущей записаны и выложены в сеть. Внимание, видео включает ругательства:

"Б*ять, я такая, б*ять конченая в этом костюме, ладно, по*уй, записывайте".

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Виновница казуса прокомментировала свои действия в инстаграме. Эмоции, мол, связаны с очередным ракетным обстрелом страны-агрессорши:

"Друзья, привет всем. Вижу сообщения и комментарии относительно моего высказывания после(!) эфира, которое случайно попало в трансляцию. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшний утро, когда Россия устроила очередной ракетный обстрел, нанес свои отпечатки... Простите за это", – написала и сказала Людмила.

В то же время деятельница призвала публику "быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит".

"Сейчас мы все травмированы, всем страшно, так что не оставайтесь со своими страхами наедине. Люблю вас и ценю.
P. S. Как вам мой костюм)?" – завершила Барбир.

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Ранее мы писали об обращении к публике с ненормативной лексикой дочери Оли Поляковой.

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Теги:
видео, Украина, Россия, телеведущая, брань, Людмила Барбир

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