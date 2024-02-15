Барбир прокомментировала свою брань в эфире
Людмила Барбир объяснила, почему ругалась перед телекамерами, а также призвала подписчиков высвобождать эмоции.
Людмила Барбир уверяет, что обычно так себя не ведет
instagram liudmila.barbir
Людмила Барбир высказалась относительно своего рабочего наряда, не гнушаясь ненормативной лексикой. Эмоциональные фразы телеведущей записаны и выложены в сеть. Внимание, видео включает ругательства:
"Б*ять, я такая, б*ять конченая в этом костюме, ладно, по*уй, записывайте".
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Виновница казуса прокомментировала свои действия в инстаграме. Эмоции, мол, связаны с очередным ракетным обстрелом страны-агрессорши:
"Друзья, привет всем. Вижу сообщения и комментарии относительно моего высказывания после(!) эфира, которое случайно попало в трансляцию. Те, кто меня хорошо знают, в курсе, что обычно я себе такого не позволяю, но сегодняшний утро, когда Россия устроила очередной ракетный обстрел, нанес свои отпечатки... Простите за это", – написала и сказала Людмила.
В то же время деятельница призвала публику "быть открытыми, выплескивать свои эмоции, когда болит".
"Сейчас мы все травмированы, всем страшно, так что не оставайтесь со своими страхами наедине. Люблю вас и ценю.
P. S. Как вам мой костюм)?" – завершила Барбир.
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