Осадчая объяснила прекращение своей модельной карьеры

Екатерина Осадчая начинала свою публичную деятельность с моделинга в подростковом возрасте.

Екатерина Осадчая начинала свой профессиональный путь в модельном бизнесе. На подиум она вышла еще в 13 лет и в течение пятилетия работала в модной индустрии. Однако впоследствии решила изменить направление деятельности.

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В инстаграме телеведущая рассказала, что стало переломным моментом в ее карьере. Вернувшись в Украину, чтобы обновить паспорт, она осознала: на Родине значительно больше возможностей для реализации.

Затем Осадчая стала лицом проекта "Светская жизнь", который выходил почти 17 лет и существенно повлиял на ее профессиональный путь. После начала полномасштабного вторжения съемки программы прекратились.

Телеведущая отметила, что до сих пор скучает по этому периоду, ведь он был важной частью ее жизни. Одновременно возвращаться к прошлому формату работы она не планирует.

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Жена телеведущего Юрия Горбунова заинтриговала новыми профессиональными планами. Уже вскоре времени она ознакомит с проектом, над которым работала более года.