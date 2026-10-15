АфишаАфиша
Русский Українська

Осадчая объяснила прекращение своей модельной карьеры

Екатерина Осадчая начинала свою публичную деятельность с моделинга в подростковом возрасте.

Автор: Дмитрий Сыч
Осадчая объяснила прекращение своей модельной карьеры
Телеведущая 5 лет была моделью
instagram kosadcha

Екатерина Осадчая начинала свой профессиональный путь в модельном бизнесе. На подиум она вышла еще в 13 лет и в течение пятилетия работала в модной индустрии. Однако впоследствии решила изменить направление деятельности.

Читай также: Денисенко обнародовала обращение с заклеенным ртом и "рукой" на груди

В инстаграме телеведущая рассказала, что стало переломным моментом в ее карьере. Вернувшись в Украину, чтобы обновить паспорт, она осознала: на Родине значительно больше возможностей для реализации.

Затем Осадчая стала лицом проекта "Светская жизнь", который выходил почти 17 лет и существенно повлиял на ее профессиональный путь. После начала полномасштабного вторжения съемки программы прекратились.

Телеведущая отметила, что до сих пор скучает по этому периоду, ведь он был важной частью ее жизни. Одновременно возвращаться к прошлому формату работы она не планирует.

Читай также: Шоптенко высказалась о своем свадебном платье "недевственной невесты"

Жена телеведущего Юрия Горбунова заинтриговала новыми профессиональными планами. Уже вскоре времени она ознакомит с проектом, над которым работала более года.

Читайте нас в Google.News
Теги:
модель, карьера, шоу-бизнес, телеведущая, Екатерина Осадчая, Осадчая, Катя Осадчая

Статьи по теме

Дорофеева показала в спортзале ягодицы в облегающих шортах
Дорофеева показала в спортзале ягодицы в облегающих шортах
Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому
Влад Куран рассекретил, что Веня перенес инсульт и кому
Принц Гарри и Меган Маркл осуществили первый официальный выход после возвращения в Великобританию
Принц Гарри и Меган Маркл осуществили первый официальный выход после возвращения в Великобританию
Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми
Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми
Звезда франшизы «Хроники Нарнии» Бен Барнс женился
Звезда франшизы «Хроники Нарнии» Бен Барнс женился
«Наша связь — библейская»: Мадонна поздравила дочь с 30-летием
«Наша связь — библейская»: Мадонна поздравила дочь с 30-летием

Личность дня

Умер Веня из «Ветеранов космических войск»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK