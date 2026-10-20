Мозговая показала свою дочь за созданием абстрактной картины

Алена Мозгова продемонстрировала и прокомментировала свежее произведение 11-летней Соломии.

Алена Мозговая поделилась свіжим трудом своей младшей дочери Соломии, которой 11 лет. Ребенок перешел к новому этапу творчества – впервые попробовал себя в абстрактной живописи.

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Фотографией продюсер похвасталась в блоге. По словам публичной матери, раньше дочь рисовала преимущественно море, цветы и пейзажи, а теперь создала абстрактную картину под названием "Imagination/Воображение".

Продюсер увлекается тем, как Соломия постепенно формирует собственный художественный стиль. Она отметила, что дочь не просто воспроизводит увиденное, а передает через картинки собственное видение и чувства.

instagram olenamozgova1

instagram olenamozgova1

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Алена также назвала этот шаг важной частью творческого развития девочки – возможностью свободно самовыражаться без слов, устоявшихся правил и потребности объяснять свои замыслы другим.

Мозговая и раньше показывала подписчикам произведения Соломии. Более того, у девочки уже состоялась персональная выставка в Афинах.