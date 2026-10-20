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Мозговая показала свою дочь за созданием абстрактной картины

Алена Мозгова продемонстрировала и прокомментировала свежее произведение 11-летней Соломии.

Автор: Дмитрий Сыч
Мозговая показала свою дочь за созданием абстрактной картины
Мозговая хвалебно оценивает творческие старания потомка
instagram olenamozgova1

Алена Мозговая поделилась свіжим трудом своей младшей дочери Соломии, которой 11 лет. Ребенок перешел к новому этапу творчества – впервые попробовал себя в абстрактной живописи.

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Фотографией продюсер похвасталась в блоге. По словам публичной матери, раньше дочь рисовала преимущественно море, цветы и пейзажи, а теперь создала абстрактную картину под названием "Imagination/Воображение".

Продюсер увлекается тем, как Соломия постепенно формирует собственный художественный стиль. Она отметила, что дочь не просто воспроизводит увиденное, а передает через картинки собственное видение и чувства.

instagram olenamozgova1

instagram olenamozgova1

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Алена также назвала этот шаг важной частью творческого развития девочки – возможностью свободно самовыражаться без слов, устоявшихся правил и потребности объяснять свои замыслы другим.

Мозговая и раньше показывала подписчикам произведения Соломии. Более того, у девочки уже состоялась персональная выставка в Афинах.

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Теги:
искусство, художник, картина, Алена Мозговая, дети знаменитостей, дети звезд, родственники звезд

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