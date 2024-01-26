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Победительница Холостяка снялась с тигром в Таиланде

Анна Богдан выложила фото и видео своего посещения Пхукета, где она пошла на близкий контакт с "такой киской".

Автор: Дмитрий Сыч
Победительница Холостяка снялась с тигром в Таиланде
На Богдан подписано 204 тыс.
instagram hannastorozhuk

Анна Богдан зимой выбрала для отдыха теплые края. Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" посетила самый большой таиландский остров Пхукет. Там она познакомилась поближе с большим млекопитающим семьи кошачьих.

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Путешественница вложила в публикацию фотографию, на которой касается задней части тигра, а также видео, на котором животное зевает, а за кадром раздается: "Ой!"

"Всегда хотела погладить такую киску", – подписала фотографию и видео блогерша.

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

instagram hannastorozhuk

Публике, похоже, отняло речь от увиденного. За неполные сутки пост прокомментировало всего два пользователя, которые уточнили местонахождение Анны, а также выразили удивление. Тем временем лайки ставили активнее. На момент написания этого сообщения под публикацией их было более 1,3 тысячи.

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Ранее мы писали, что отдых на Бали продемонстрировала звезда "Клятвы врача" Ксения Мишина. Актриса снялась в купальнике под водопадом.

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Теги:
фото, путешествия, животные, Таиланд, Холостяк, Тигр, блогерша, Анна Богдан

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