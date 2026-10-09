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Жена Решетника в коротких шортах сверкнула ногами на шпильке

Кристина Решетник поделилась результатами осенней съемки под открытым небом.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Решетника в коротких шортах сверкнула ногами на шпильке
Кристина любит сниматься в стиле фотографий для модных журналов
instagram kristina_reshetnik

Кристина Решетник – блогерша и жена украинского телеведущего Григория Решетника – устроила стильную фотосессию под открытым небом. Новыми кадрами в осеннем виде 36-летняя поделилась на фотохостинге.

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Для выхода она выбрала комплект насыщенного оливкового цвета от украинского бренда – микро-шорты и бомбер с воротником-стойкой. Образ Кристина дополнила кремовыми туфлями-челноками на каблуке и бордовой сумкой Saint Laurent.

Для фотографий жена телеведущего позировала на лестнице и возле здания, демонстрируя стройные ноги и наряды с разных ракурсов. К публикации она добавила вопрос к подписчикам, какое фото им нравится больше всего. Пользователи оценили съемку и засыпали Кристину комплиментами.

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

instagram kristina_reshetnik

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Блогерша регулярно делится модными образами в соцсетях – от ярких костюмов и мини-платьев до купальников. Вместе с Григорием Решетником она воспитывает троих сыновей: 13-летнего Ивана, девятилетнего Дмитрия и пятилетнего Александра.

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Теги:
фото, осень, Решетник, Григорий Решетник

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