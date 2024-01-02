Канье Уэст удивил публику фото с полуголой моделью
Бывший муж Ким Кардашьян заявил о тренде "без штанов" в 2024-м.
На Канье в инстаграме подписано 18,4 млн пользователей
Getty Images
Канье Вест то не появляется в инстаграме месяцами, то выдает сразу залп снимков. Сегодня он представил три поста с моделью, которая почти лишена одежды.
"Никаких штанов в этом году", – подписан первый снимок с леди в стрингах и мягком топе.
instagram kanyewest
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Та же дама показана уже с владельцем учетки, а также снова сама в боди, бюстгальтерная часть которого максимально лишена ткани.
instagram kanyewest
instagram kanyewest
Публика очень удивлена новыми постами рэпера и предпринимателя. Ему, в частности, написали в разделе комментариев:
- "Новые невидимые брюки унисекс от Ye всего за 300 долларов".
- "Что это, черт возьми, такое, Канье?"
- "Можете ли вы, пожалуйста, выпустить альбом? Спасибо, сэр".
instagram kanyewest
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