Певица с семьей жила недалеко от села Мила.

Автор: Коваленко Наталья

Тарабарова переехала из-под Киева и отвела дочь в первый класс в другом городе instagram.com/tarabarova

Украинская певица и музыкальный продюсер Нацотбора на «Детское Евровидение» Светлана Тарабарова была вынуждена покинуть свой дом в Киевской области после массированной вражеской атаки. Вместе с семьей артистка переехала в более спокойный регион, где ее старшая дочь Мария пошла в первый класс.

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Решение о срочной смене места жительства певица приняла ради безопасности троих своих детей после детонации склада боеприпасов в селе Милая. Звездная семья жила в соседней Дмитровке.

Светлана не рассекретила, куда именно перевезла детей. Однако в сети появились сообщения, что сейчас семья проживает в Ровно. В частности, об этом сообщает местное издание «ЧаРівне». Журналисты утверждают, что 6-летняя Мария стала ученицей частной гимназии StarLand, расположенной в микрорайоне «На Счастливом».

«Мария — первоклассница!!! 1 класс. Время, ты куда? Мы низко кланяемся педагогам, которые в таких условиях продолжают учить наших детей, поддерживать их и дарить им знания и заботу. Пусть несмотря ни на что у наших детей будет детство. С мечтами, друзьями, первыми уроками и верой в будущее», — написала Тарабарова.

Старший сын артистки, 8-летний Иван, тоже начал учебу уже в новой школе. У певицы также есть 3-летняя дочь Полина.