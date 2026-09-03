Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дыхан вышла замуж в Португалии

Кто стал избранником блогерши

Автор: Коваленко Наталья

Участница второго сезона популярного реалити-шоу «Топ-модель по-украински» Юлия Дыхан вышла замуж. Избранником модели и блогерши стал ее возлюбленный Ян Знамеровский.

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На своих страницах в инстаграме пара сообщила, что расписалась 28 августа за границей. Свадебную церемонию они устроили в португальском городке Синтра.

В разделе сториз Юлия поделилась первыми кадрами с важного события. Невеста выбрала белое платье с корсетным верхом и пышной юбкой, которую дополнила длинной кружевной фатой, массивными серьгами и белыми туфлями. Жених позировал в черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Молодожены также записали забавное видео, где сообщили, что стали мужем и женой.

Пара вместе уже несколько лет. Сначала их отношения были на расстоянии — Юля ездила в Варшаву, где учился Ян. Со временем модель переехала к избраннику в Польшу.

Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дихан вышла замуж instagram.com/julia.dykhan

Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дихан вышла замуж instagram.com/julia.dykhan

Участница «Топ-модели по-украински» Юлия Дихан вышла замуж instagram.com/julia.dykhan