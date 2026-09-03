"Не могла остановить истерику": Квиткова оголила декольте и бока, сообщив новость

Даша Цветкова поделилась томными фотографиями и радостным известием.

Даша Квиткова продемонстрировала результаты новой фотосессии и заодно заинтересовала таинственной новостью.

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В инстаграмме 28-летняя блогерша опубликовала серию черно-белых и цветных фотографий, на которых позировала в черном боди с глубоким декольте и открытой спиной. Образ блондинка дополнила джинсами. Последние на части кадров она оставила расстегнутыми.

В подписи к публикации Квиткова призвала не отказываться от мечты даже в моменты, когда она кажется недостижимой.

По словам победительницы "Холостяка", недавно в ее жизни произошло событие, которым она пока не готова делиться. Деятельница отметила, что исполнение давнего желания вызвало у нее слезы счастья. Квиткова рассказала, что перед желаемым результатом получила около тысячи отказов, как вдруг для нее стало для нее неожиданностью решающее "да". Публичная персона "разрыдалась настолько сильно, что не могло остановить истерику".

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

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Подробности того, что именно ее настолько осчастливило, Дашя Квиткова пока не раскрыла.