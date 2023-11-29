Хлои Кардашьян показала эффектный образ в стиле ретро

Хлои вдохновилась эпохой 80-х.

Автор: Мельник Анна

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80-е — это стиль диско. В те времена на веках могла быть цветная подводка, на губах — помада смелых оттенков, на щеках — «убойный» румянец. И все это в одном образе. Сегодня вовсе не обязательно следовать этому тренду буквально. Можно поступить иначе, добавляя в макияж бьюти-элементы, которые будут выглядеть красиво и современно. Например, предлагаем вдохновиться новым образом Хлои Кардашьян.

Хлои Кардашьян instagram khloekardashian

Американская бизнесвумен и телезвезда облачилась в розовый наряд, сделав макияж с акцентом и на глаза, и на губы. Она использовала помаду нежно-розового оттенка и сделала темные смоки. Отдельного внимания заслуживает прическа знаменитости: объемные кудри смотрятся очень эффектно — прямая отсылка к эпохе 80-х. Также не забудьте надеть крупные серьги, чтобы образ получился ещё более органичным.

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