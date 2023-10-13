Гороскоп на 13 октября 2023 года для всех знаков зодиака

Приготовьтесь воплотить свою истину, поскольку Марс в Скорпионе выравнивается с ретроградным Сатурном в Рыбах.

Автор: Сайко Леся

«Пятница 13-е» получила плохую репутацию. Хотя эта дата на самом деле считается счастливой в нумерологии, она пронизана суевериями и предполагаемым невезением. Однако не бойтесь, потому что астрология пятницы, 13-го октября 2023 года поможет вам собраться и достичь своих целей — и как раз к Хэллоуину.

13 октября Марс в Скорпионе сформирует поддерживающий тригон к ретроградному Сатурну в Рыбах, что облегчит выполнение задач, постановку целей и обретение стабильности. Поскольку этот транзит проходит точно под 0 градусов, каждый знак зодиака испытает эмоциональную ясность, побуждающую их принимать логические решения, которые позволяют эмоциям быть на переднем плане и в центре. Хотя эти две планеты считаются самыми сложными в астрологии (и при этом заклятыми врагами), гармоничная природа тригона раскроет более конструктивные качества этих двух планет и, в свою очередь, ваши собственные способности.

Гороскоп на день 13 октября 2023 для всех знаков зодиака:

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В пятницу, 13-го, управитель вашей карты Марс получит некоторую ясновидящую поддержку от Сатурна в Рыбах, что продлит ваше терпение в отношении денег, общих ресурсов и обязанностей. Обычно вы склонны к быстрым действиям, Овен, но в этот день вы будете опираться на самодисциплину, которую вы культивировали в течение последних нескольких месяцев. Эта стабилизирующая энергия позволяет вам решать более серьезные обязательства хладнокровно, а не импульсивно. У вас может быть много дел, но вы с легкостью справитесь со всем этим.

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Поскольку Марс в Скорпионе образует поддерживающий тригон с Сатурном в Рыбах, ваши романтические и платонические связи будут совпадать. Возможно, вы знакомитесь с новыми друзьями через партнера или получаете помощь от друга. Это удачный день для общения, Телец, и установления эмоциональных связей с окружающими вас людьми. Не бойтесь стать немного уязвимыми — это только укрепит искренние, нежные узы, которые вы создаете.

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13 октября вы почувствуете рост производительности и дисциплины и почувствуете решимость добиться полезного прогресса в своей карьере. Это может выглядеть как настройка более эффективного рабочего графика или наконец завершение любых просроченных задач. Ожидайте, что ваши достижения принесут вам столь необходимое эмоциональное облегчение, Близнецы, а это то, чему вы не всегда уделяете приоритетное внимание. Космос — полезное напоминание о том, как приятно заботиться о себе и своей работе.

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В этом месяце, когда Марс и Сатурн соединятся, у вас появится мотивация сделать приоритетом духовную самодисциплину. Поскольку Марс путешествует через ваш пятый дом страстей, вы активно наслаждаетесь жизненными удовольствиями, но 13 октября вы больше сосредоточитесь на практиках, которые служат определенной цели в вашей жизни. Вместо того чтобы гоняться за кратковременными ощущениями, вы будете искать просветления через путешествия, знания и понимание. Это удачное время для начала нового долгосрочного хобби или интереса — всего, что вызывает у вас интерес к окружающему миру.

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Когда Марс и Сатурн объединят свои силы 13 октября, у вас появится мотивация навести порядок в доме и семье. Поскольку Марс проходит через ваш четвертый дом, вы двигаетесь целенаправленно, когда дело доходит до приведения вашего дома в порядок. В этот день вы сделаете несколько полезных улучшений, особенно когда дело касается границ и структур, которые вы пытаетесь реализовать здесь. Изменяются ли отношения с членом семьи или вы получаете больше контроля над своей естественной средой обитания, космос принесет вам некоторое облегчение за закрытыми дверями.

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13 октября вы будете участвовать в продуктивных беседах с окружающими вас людьми, поскольку Марс образует благоприятный тригон с Сатурном в Рыбах. Вы будете чувствовать себя обязанным поделиться важными подробностями со своими близкими, что позволит усилить эмоциональные связи и поддержку. Вы склонны довольно избирательно относиться к информации, которой делитесь, но в этот день вы почувствуете необходимость быть немного более уязвимыми. Обратите внимание на то, как ваши отношения выигрывают от вашей вновь обретенной прозрачности, Дева. Это приближает вас к людям, которые вам дороги.

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Вы повысите уровень структуры и дисциплины в своих повседневных привычках и распорядке дня, когда 13 октября Марс находится в трине к Сатурну в Рыбах. Если вы хотели что-то улучшить в своей жизни, космос поддержит ваше желание. Независимо от того, инвестируете ли вы в новый план оздоровления или погашаете бремя, которое вас тяготит, это планетарное выравнивание на вашей стороне.

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13 октября Марс, управитель вашей карты, получит поддержку от Сатурна в Рыбах, поддерживая и укрепляя ваши творческие стремления и хобби. Поскольку Марс в настоящее время проходит через ваш первый дом самовыражения, вы чувствуете себя невероятно способными и полными решимости добиться успеха. Теперь, когда Сатурн соединяется с Марсом, вы сможете добиться заметного прогресса в своих усилиях, особенно в тех, которые приносят вам радость. Достижение своих целей не должно быть болезненным, Скорпион. Оно должно чувствовать себя хорошо, и эта энергия подтверждает это.

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По мере развития транзитов пятницы 13-го вы будете добиваться успехов в своем доме и личных делах, повышая продуктивность и успех за закрытыми дверями. Хотя прогресс дня может быть незаметным, ваши текущие перспективы и настроение помогают вам улучшить свою жизненную среду. Независимо от того, решаете ли вы проблемы между вами и членом семьи или обживаетесь в новой жизненной среде, вы будете удовлетворены своими достижениями.

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13 октября Марс образует поддерживающий тригон с Сатурном, управителем вашей карты, мотивируя вас на установление надежных, заслуживающих доверия дружеских отношений и союзов. Поскольку Марс в настоящее время проходит через ваш 11-й дом сетей и социальных групп, вы развиваете отношения, имеющие длительную силу. Когда этот транзит пройдет точно, вы поделитесь своими мыслями и чувствами с членами вашего сообщества, укрепляя эти связи.

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Когда Марс и Сатурн, управитель вашей карты, выровняются 13 октября, вы почувствуете большую стабильность и утонченность в своей карьере, профессиональной жизни и денежных вопросах. Будучи сатурнианцем, вы всегда отдаете приоритет самодисциплине, но в этот день вам будет легче держать ситуацию под контролем, особенно когда дело касается ваших ресурсов. Вы можете получить повышение или реализовать бюджет, который лучше поддерживает ваши привычки к расходам, предлагая заслуженное спокойствие.

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В пятницу 13-го этого года Марс образует трин с Сатурном в вашем первом доме самовыражения, усиливая ваше стремление к расширению знаний и мудрости. Вы почувствуете желание сделать что-то необычное, например, отправиться в путешествие или опробовать новую целостную практику. Мотивация к расширению своего кругозора в наши дни во многом влияет на вашу личность, а повышение самодисциплины позволит вам стать тем человеком, которым вы всегда хотели быть.