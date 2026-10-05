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Беременная Тышкевич вместе с мужем переехали из Киева: какой город избрали

Пара уехала из столицы на зиму перед рождением первенца

Автор: Коваленко Наталья
Беременная Тышкевич вместе с мужем переехали из Киева: какой город избрали
Беременная Тышкевич вместе с мужем переехали из Киева: какой город избрали instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актерская пара Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк, которые вскоре впервые станут родителями, решили временно покинуть столицу. Супруги переезжают в Винницу, где планируют провести зимний период и организовать роды.

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Об этом 32-летняя звезда сериала «Ничто не случается дважды» и ее муж рассказали в инстаграме. По словам Екатерины, окончательным толчком для реализации «плана Б» стало усиление массированных обстрелов столицы.

«Мы проснулись в четыре утра от взрывов... и от понимания, что если так продолжится, то мы можем просто не доехать на правый берег с нашего левого в роддом. Поэтому этот "план Б" — рожать в Виннице и зимовать там — становится все более реальным и актуальным. И мы приехали на разведку: переговорить с роддомами, посмотреть вариант квартиры», — поделилась актриса.

Пара выбрала именно Винницу по нескольким важным причинам. Томусяк продолжает работать и имеет гастрольный график, а из Винницы удобно добираться как в Киев на съемки, так и в другие регионы, в отличие от Закарпатья.

Супруги планируют продолжать ежемесячные осмотры в своей киевской клинике, а из Винницы в столицу курсируют ежедневные поезда.

Кроме того, супруги практикуют индуизм, йогу и медитацию. По словам Тышкевич, в Виннице проживает большая община их «духовной семьи», которая оказывает им всестороннюю поддержку.

Напомним, что Екатерина и Валентин ожидают рождения мальчика, которого планируют назвать Даниэлем.

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Теги:
шоу-бизнес, Екатерина Тышкевич, переезд

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