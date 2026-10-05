Певица SKYLERR выходит замуж: видео с помолвки
Как юрист Евгений Пронин сделал предложение артистке
Певица SKYLERR выходит замуж: видео с помолвки instagram.com/skylerr_official
Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, выходит замуж. Адвокат Евгений Пронин сделал ей официальное предложение руки и сердца после почти двух лет отношений.
Читай также: Беременная Тышкевич вместе с мужем переехали из Киева: какой город избралиРадостной новостью исполнительница хита «Вечорниці» и участница Нацотбора на Евровидение поделилась в инстаграме. SKYLERR опубликовала фото и видео момента предложения. Авторами романтической фотосессии в сумерках стали известные фотографы Константин и Влада Либеровы.
Пронин устроил сюрприз во время совместной прогулки по поляне. Когда влюбленные снимали видео, Евгений неожиданно встал на одно колено и достал кольцо с бриллиантом. SKYLERR была искренне удивлена и, не сдерживая эмоций, сразу ответила согласием.
«Да и только да! Принимаем поздравления. Люблю безгранично. Счастлива», — подписала публикации певица.