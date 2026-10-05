Певица SKYLERR выходит замуж: видео с помолвки

Как юрист Евгений Пронин сделал предложение артистке

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, выходит замуж. Адвокат Евгений Пронин сделал ей официальное предложение руки и сердца после почти двух лет отношений.

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Радостной новостью исполнительница хита «Вечорниці» и участница Нацотбора на Евровидение поделилась в инстаграме. SKYLERR опубликовала фото и видео момента предложения. Авторами романтической фотосессии в сумерках стали известные фотографы Константин и Влада Либеровы.

Пронин устроил сюрприз во время совместной прогулки по поляне. Когда влюбленные снимали видео, Евгений неожиданно встал на одно колено и достал кольцо с бриллиантом. SKYLERR была искренне удивлена и, не сдерживая эмоций, сразу ответила согласием.

«Да и только да! Принимаем поздравления. Люблю безгранично. Счастлива», — подписала публикации певица.