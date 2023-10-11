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«Бросил меня с проблемами»: Полякова публично пожаловалась на мужа

Певица раскрыла новые подробности ее отношений с Вадимом Буряковским

Автор: Коваленко Наталья
«Бросил меня с проблемами»: Полякова публично пожаловалась на мужа
«Бросил меня с проблемами»: Полякова публично пожаловалась на мужа
instagram.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова призналась, за что долгие годы злится на своего мужа Вадима Буряковского. В первом выпуске нового сезона YouTube-шоу «Дорослі дівчата» рассказала, что возлюбленный неоднократно бросал ее одну с проблемами.

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По словам звезды, мужчина якобы отказывался решать бытовые и семейные проблемы, заявляя, что Оля может и сама со всем справиться, а он будет ее поддерживать. Певица добавила, что Вадим очень сильно ее любит, однако она вечно всем недовольна. По мнению артистки, ее мужчина, конечно же, заслуживает прощения, но злиться на него она не перестанет.

«Он кинул меня на "амбразуру". Это случилось не сейчас — раньше. Он просто ушел от проблем и все проблемы навалил на меня. Я злилась и продолжаю на него за это злиться. Я не понимала, почему я на него злюсь. Он очень меня любит, он ставит меня на пьедестал, он на меня молится. Но я вечно недовольна, мне вечно мало. Он как бросил меня с проблемами: "Ну ты же можешь? Иди! Я рядом, я с тобой". И вот я на него злая», — поделилась Полякова.

Напомним, что месяц назад Оля и Вадим отпраздновали 19-ю годовщину свадьбы.

Ранее мы писали, что бывшая жена Остапчука показала, как отпраздновала 37-летие в Вене.

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Теги:
Оля Полякова, шоу-бизнес, личная жизнь звезд

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