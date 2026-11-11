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Экс-участник Dzidzio раскрыл причину ухода с группы, в которой был пять лет

Юлик рассказал, отсоединился ли он от Михаила Хомы из-за недоразумений.

Автор: Дмитрий Сыч
Экс-участник Dzidzio раскрыл причину ухода с группы, в которой был пять лет
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Украинский певец Юлик рассказал о причинах своего выхода из группы Dzidzio, в которой выступал вместе с Михаилом Хомой. Артист заверил, что его решение не было связано со ссорами или недоразумениями внутри коллектива.

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Об этом бывший участник группы рассказал в интервью. Он вспомнил, что после пяти лет гастролей и совместной работы ощутил необходимость изменить привычный ритм жизни и попробовать себя в новых условиях.

По словам Юлика, пребывание в комфортной среде со временем стало мешать его профессиональному развитию. Музыкант понял, что для движения вперед необходимо выходить за пределы привычного, браться за новые задачи и открывать для себя неизведанные возможности. Именно поэтому он решил покинуть коллектив.

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Также исполнитель ответил, сожалеет ли о своем выборе. Юлик подчеркнул, что не переживает из-за завершения сотрудничества с Dzidzio, поскольку убежден в верности своего решения. Он добавил, что с Михаилом Хомой им удалось сохранить хорошие отношения. Бывшие коллеги до сих пор общаются при встречах и с теплотой вспоминают общие гастроли и пережитые моменты.

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Теги:
dzidzio, Михаил Хома, группа, шоу-бизнес

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