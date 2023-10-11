Сериалы Netflix: лучшие на неделе 2 - 8 октября 2023 года
Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе
Мини-сериал «Бекхэм» о бывшему игроку сборной Англии по футболу Дэвиде Бекхэме возглавил мировой рейтинг самых популярных сериалов и телешоу Netflix после премьеры 4 октября.
Всего за пять дней документалка смогла собрать 12,4 миллиона просмотров пользователей стримингового сервиса.
Читай также: Ирина Сопонару и ее жених-британец рассказали о своем знакомстве и будущей свадьбеНа второй место опустился лидер двух предыдущих недель — четвертый сезон «Полового воспитания».
Сериал, премьера которого состоялась 21 сентября, в период со 2-го по 8 октября собрал почти вдвое меньше просмотров, чем «Бекхэм» (6,6 миллионов).
Замыкает ТОП-3 пятый сезон реалити-шоу «Любовь слепа», который на прошлой неделе посмотрели 3,7 миллионов раз.
10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:
- 1. «Бекхэм», мини-сериал
- 2. «Половое воспитание, четвертый сезон
- 3. «Любовь слепа», пятый сезон
- 4. ONE PIECE, первый сезон
- 5. «Контакты», первый сезон
- 6. «Вирджин-Ривер», пятый сезон
- 7. «Кастлвания: Ноктюрн», первый сезон
- 8. «Убийства Мердоков: южный скандал», второй сезон
- 9. «Кто убил Джилл Дандо?», первый сезон
- 9. «Половое воспитание, первый сезон
- 10. «Великое британское пекарное шоу: Коллекция 11»
В рейтинге украинских пользователей Netflix, также появился новый лидер — «Люпен: часть третья», премьера которого состоялась 5 октября.
Четвертый сезон «Полового воспитания» за неделю опустился с первого места на второе. А первая часть «Люпена» заняла третью позицию рейтинга.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 2 – 8 октября 2023 года
- 1. «Люпен: часть третья»
- 2. «Половое воспитание, четвертый сезон
- 3. «Люпен: часть первая»
- 4. «Бекхэм», мини-сериал
- 5. «Люпен: часть вторая»
- 6. «Дорогое дитя», мини-сериал
- 7. ONE PIECE, первый сезон
- 8. «Половое воспитание», третий сезон
- 9. «Половое воспитание, первый сезон
- 10. «Половое воспитание, второй сезон
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