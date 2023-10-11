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Сериалы Netflix: лучшие на неделе 2 - 8 октября 2023 года

Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 2 - 8 октября 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 2 - 8 октября 2023 года
Netflix

Мини-сериал «Бекхэм» о бывшему игроку сборной Англии по футболу Дэвиде Бекхэме возглавил мировой рейтинг самых популярных сериалов и телешоу Netflix после премьеры 4 октября.

Всего за пять дней документалка смогла собрать 12,4 миллиона просмотров пользователей стримингового сервиса.

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На второй место опустился лидер двух предыдущих недель — четвертый сезон «Полового воспитания».

Сериал, премьера которого состоялась 21 сентября, в период со 2-го по 8 октября собрал почти вдвое меньше просмотров, чем «Бекхэм» (6,6 миллионов).

Замыкает ТОП-3 пятый сезон реалити-шоу «Любовь слепа», который на прошлой неделе посмотрели 3,7 миллионов раз.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

  • 1. «Бекхэм», мини-сериал
  • 2. «Половое воспитание, четвертый сезон
  • 3. «Любовь слепа», пятый сезон
  • 4. ONE PIECE, первый сезон
  • 5. «Контакты», первый сезон
  • 6. «Вирджин-Ривер», пятый сезон
  • 7. «Кастлвания: Ноктюрн», первый сезон
  • 8. «Убийства Мердоков: южный скандал», второй сезон
  • 9. «Кто убил Джилл Дандо?», первый сезон
  • 9. «Половое воспитание, первый сезон
  • 10. «Великое британское пекарное шоу: Коллекция 11»

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 2 – 8 октября 2023 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 2 – 8 октября 2023 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix, также появился новый лидер — «Люпен: часть третья», премьера которого состоялась 5 октября.

Четвертый сезон «Полового воспитания» за неделю опустился с первого места на второе. А первая часть «Люпена» заняла третью позицию рейтинга.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 2 – 8 октября 2023 года

  • 1. «Люпен: часть третья»
  • 2. «Половое воспитание, четвертый сезон
  • 3. «Люпен: часть первая»
  • 4. «Бекхэм», мини-сериал
  • 5. «Люпен: часть вторая»
  • 6. «Дорогое дитя», мини-сериал
  • 7. ONE PIECE, первый сезон
  • 8.  «Половое воспитание», третий сезон
  • 9. «Половое воспитание, первый сезон
  • 10. «Половое воспитание, второй сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 2 – 8 октября 2023 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 2 – 8 октября 2023 года)
Netflix

Ранее мы писали, что Григорий и Кристина Решетники показали редкое видео с их свадьбы и венчания.

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Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

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