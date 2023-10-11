Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 2 - 8 октября 2023 года

Мини-сериал «Бекхэм» о бывшему игроку сборной Англии по футболу Дэвиде Бекхэме возглавил мировой рейтинг самых популярных сериалов и телешоу Netflix после премьеры 4 октября.

Всего за пять дней документалка смогла собрать 12,4 миллиона просмотров пользователей стримингового сервиса.

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На второй место опустился лидер двух предыдущих недель — четвертый сезон

Сериал, премьера которого состоялась 21 сентября, в период со 2-го по 8 октября собрал почти вдвое меньше просмотров, чем «Бекхэм» (6,6 миллионов).

Замыкает ТОП-3 пятый сезон реалити-шоу «Любовь слепа», который на прошлой неделе посмотрели 3,7 миллионов раз.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

1. «Бекхэм», мини-сериал

2. «Половое воспитание, четвертый сезон

3. «Любовь слепа», пятый сезон

4. ONE PIECE, первый сезон

5. «Контакты», первый сезон

6. «Вирджин-Ривер», пятый сезон

7. «Кастлвания: Ноктюрн», первый сезон

8. «Убийства Мердоков: южный скандал», второй сезон

9. «Кто убил Джилл Дандо?», первый сезон

9. «Половое воспитание, первый сезон

10. «Великое британское пекарное шоу: Коллекция 11»

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 2 – 8 октября 2023 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix, также появился новый лидер — «Люпен: часть третья», премьера которого состоялась 5 октября.

Четвертый сезон «Полового воспитания» за неделю опустился с первого места на второе. А первая часть «Люпена» заняла третью позицию рейтинга.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 2 – 8 октября 2023 года

1. «Люпен: часть третья»

2. «Половое воспитание, четвертый сезон

3. «Люпен: часть первая»

4. «Бекхэм», мини-сериал

5. «Люпен: часть вторая»

6. «Дорогое дитя», мини-сериал

7. ONE PIECE, первый сезон

8. «Половое воспитание», третий сезон

9. «Половое воспитание, первый сезон

10. «Половое воспитание, второй сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 2 – 8 октября 2023 года) Netflix

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