Звездная пара отметила 13-летие их брака

Автор: Коваленко Наталья

Григорий и Кристина Решетники показали редкое видео с их свадьбы и венчания Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Украинский телеведущий и диктор Григорий Решетник, наиболее известный по проектам «Холостяк» и «Неймовірна правда про зірок», отпраздновал годовщину свадьбы со своей женой Кристиной. Пара официально стала мужем и женой 10 октября 2010 года.

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По случаю 13-летие их брака Григорий и Кристина решили впервые обнародовать видео с их свадебной церемонии. Кроме кадров в церкви, снятых во время венчания, в ролике можно увидеть, как молодожены покидают ЗАГС и дают их первое интервью в качестве супругов каналу 1+1.

На торжество Кристина выбрала кружевное белое платье с оголенными плечами, длинную фату и меховую белую накидку, а Григорий был в черном смокинге и белой рубашке. В комментариях под публикацией Решетник пошутил, что полгода не ел, поскольку все деньги пошли на свадьбу.

«ЭКСКЛЮЗИВ‼️‼️‼️ Вы увидите это видео впервые. Сюжет из нашей свадьбы 10.10.2010. Еще до существования Инстаграм. Enjoy», — говорится в подписи к редкому ролику.

Также ведущий обнародовал свадебное фото, в подписи к которому поздравил жену с годовщиной и написал, что очень сильно ее любит. Напомним, что в браке у Решетников родилось трое сыновей — Иван, Дмитрий и Александр.

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