АфишаАфиша
Русский Українська

Победительница первого «Холостяка» Шульгина родила второго ребенка в США

Бывшая избранница Максима Чмерковского похвасталась палатой с видом на голливудские холмы

Автор: Коваленко Наталья
Победительница первого «Холостяка» Шульгина родила второго ребенка в США
Победительница первого «Холостяка» Шульгина родила второго ребенка в США Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Победительница первого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Александра Шульгина во второй раз стала мамой. 36-летняя экс-девушка хореографа Максима Чмерковского родила своему гражданскому мужу, американцу родом из Боливии, еще одну дочь.

Читай также: Дэниел Рэдклифф признался, что больше всего его пугает в отцовстве

В Инстаграм Шульгина опубликовала первое фото из роддома в Лос-Анджелесе, где она держит на руках новорожденную девочку. Малышка появилась на свет 9 октября с весом 4,2 кг на 38-й недели беременности.

«Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, 2 брата (от прошлых отношений бойфренда Шульгиной — ред.) и все тебя очень любят. И моя инстаграмная семья тебя тоже будет любить. Ты — вообще воплощение любви. Именно ее я ощущала с тобой все эти 9 месяцев», — написала под снимком знаменитость.

В разделе сторис Александра рассекретила, что схватки у нее начались в 2 часа ночи, и похвасталась тем, что ее палата была с видом на голливудскик холмы, а ее врач ранее принимал роды у певицы Рианны. Также звезда призналась, что решила отказаться от грудного вскармливания.

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina
Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Ранее мы писали, что дочь Нины Матвиенко поделилась новыми деталями предстоящих похорон знаменитой мамы.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, роды, Александра Шульгина, беременность звезд, дети звезд

Статьи по теме

Тина Кароль в платье на голую грудь устроила "фатальное искушение"
Тина Кароль в платье на голую грудь устроила "фатальное искушение"
Хайди Клум показала, как топлес расслабляется в компании собак
Хайди Клум показала, как топлес расслабляется в компании собак
"О чем я лишь думала": Ким Кардашьян показала грудь в откровенном топе из камней
"О чем я лишь думала": Ким Кардашьян показала грудь в откровенном топе из камней
Украинский фильм поборется за европейский «Оскар»
Украинский фильм поборется за европейский «Оскар»
Леся Никитюк сообщила о смерти близкой родственницы
Леся Никитюк сообщила о смерти близкой родственницы
«До 15 лет не считала себя красавицей»: Неплях показала, как выглядела в школьные годы
«До 15 лет не считала себя красавицей»: Неплях показала, как выглядела в школьные годы

Личность дня

ТОП-5 классных фильмов с Джулией Робертс, которой исполнилось 56

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK