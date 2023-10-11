Победительница первого «Холостяка» Шульгина родила второго ребенка в США

Бывшая избранница Максима Чмерковского похвасталась палатой с видом на голливудские холмы

Автор: Коваленко Наталья

Победительница первого сезона украинской версии шоу «Холостяк» Александра Шульгина во второй раз стала мамой. 36-летняя экс-девушка хореографа Максима Чмерковского родила своему гражданскому мужу, американцу родом из Боливии, еще одну дочь.

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В Инстаграм Шульгина опубликовала первое фото из роддома в Лос-Анджелесе, где она держит на руках новорожденную девочку. Малышка появилась на свет 9 октября с весом 4,2 кг на 38-й недели беременности.

«Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, 2 брата (от прошлых отношений бойфренда Шульгиной — ред.) и все тебя очень любят. И моя инстаграмная семья тебя тоже будет любить. Ты — вообще воплощение любви. Именно ее я ощущала с тобой все эти 9 месяцев», — написала под снимком знаменитость.

В разделе сторис Александра рассекретила, что схватки у нее начались в 2 часа ночи, и похвасталась тем, что ее палата была с видом на голливудскик холмы, а ее врач ранее принимал роды у певицы Рианны. Также звезда призналась, что решила отказаться от грудного вскармливания.

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

Александра Шульгина рассказала о вторых родах в Лос-Анджелесе Фото: instagram.com/alessandra_shulgina

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