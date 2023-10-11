Ирина Сопонару и ее жених-британец рассказали о своем знакомстве и будущей свадьбе

Почему возлюбленный звезды «Женского квартала» долго не мог решиться на предложение

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Лиги смеха» и «Женского квартала» Ирина Сопонару дала первое интервью с женихом-британцем Ризом. В новом выпуске шоу «Ближче до зірок» актриса похвасталась кольцом в два карата, а ее будущий муж объяснил, почему так долго не делал предложение любимой.

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Знакомство пары состоялось в одном из киевских заведений — первым завязал разговор и взял номер телефона Риз. Ирине заморский кавалер понравился не сразу. Как говорит сама юмористка, любви с первого взгляда не было, но после нескольких свиданий Риз все же растопил ее сердце. Все потому, что очень отличался от толпы ее поклонников, был воспитан и скромный.

Риз признался, что в Ирине не сомневался с самого начала отношений, ведь рядом с ней мог быть собой, настоящим. В то время как Сопонару постоянно требовала подтверждений серьезности его намерений и прямо говорила, что хочет замуж.

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«Я думаю, подождите, а что для него значит жить вместе? Потому что у нас если люди съезжаются, это куда-то ведет. Это британец, может, у них так поживем вместе, потом разъедемся. Я ему сказала, что точно вижу себя замужем», — вспомнила Ирина Сопонару.

Риз 5 месяцев тщательно обдумывал, как устроить любимой предложение мечты. Даже дизайн кольца с камнем в два карата разрабатывал сам. Дату для помолвки британец выбрал особую — свой день рождения.

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«Он мне подарил альбом. В нем фотографии с нашей первой встречи и за все время развития наших отношений. И в конце концов, на последней странице был конвертик. Я думала: "Боже, если это не предложение, это очень жестоко". Я понимала, что это не предложение, потому что конверт был плоским. Явно нет обручального кольца. Открыла этот конверт, а там фото обручального кольца и надпись: "Are you married me?". И он дал мне это кольцо. Я рада, что это было так. Потому что я собираюсь замуж один раз на всю жизнь. Надеюсь, что так сложится», — поделилась Сопонару.

Влюбленные уже набрасывали список гостей и готовятся к свадьбе в мае 2024 года, а пока Ирина с головой в работе. Летом она снялась в новом украинском сериале «Волонтеры» и стала тренером проекта «Лига смеха. Волонтерский десант 2».

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