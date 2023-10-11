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Развод Софи Тернер и Джо Джонаса: пара договорилась о временной опеке над дочерьми до 2024 года

Как бывшие влюбленные собираются делить детей на праздники

Автор: Коваленко Наталья
Развод Софи Тернер и Джо Джонаса: пара договорилась о временной опеке над дочерьми до 2024 года
Развод Софи Тернер и Джо Джонаса: пара договорилась о временной опеке над дочерьми до 2024 года
Getty Images

Американский певец Джо Джонас и британская актриса Софи Тернер достигли временного соглашения относительно своих двух дочерей. В судебных документах, полученных People, сообщается, что трехлетняя Уилла и 15-месячная Дельфина с 9 по 21 октября будут жить со своей 27-летней звездной мамой, и в этот период им разрешено путешествовать в Англию и по Соединенным Штатам.

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Затем Тернер или няня должны вернуть девочек 34-летнему музыканту, после чего дети останутся со своим папой до 2 ноября. В это время будут действительны те же разрешения на поездки. 

В период со 2 по 22 ноября девочки снова будут жить с Софи. Затем дети возвращаются к Джонасу с 22 ноября по 16 декабря, а рождественские каникулы с 16 декабря по 7 января Уилла и Дельфина проведут под опекой Тернер.

Что касается следующего года, соглашение требует, чтобы «стороны совместно представили письмо с отчетом о состоянии дел» до 23 декабря, в котором будет изложен статус посредничества между двумя сторонами на этот момент.

Напомним, что в конце сентября Софи Тернер  подала в суд на своего бывшего мужа, утверждая, что Джонас удерживал паспорта детей и не позволял им вернуться в Англию. 

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Теги:
Игра престолов, Софи Тернер, шоу-бизнес, разводы звезд, дети звезд

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