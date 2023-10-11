Бывшая жена Остапчука показала, как отпраздновала 37-летие в Вене

Кристина Горняк похвасталась подарками на день рождения

Автор: Коваленко Наталья

Экс-жена украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк отпраздновала день рождения в Вене, куда она переехала на время полномасштабной войны. Во вторник, 10 октября, нотариусу исполнилось 37 лет.

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Свое праздничное утро именинница начала с публикации в Инстаграм видео, где она танцует под трек «Who's That Girl?» в розовом мини-платье, солнцезащитных очках и бриллиантовых украшениях с небольшим тортиком в руке.

«Привет, мои счастливые 37! Сегодня никаких итогов, только слова благодарности! Родителям — за жизнь! Жизни и Богу — за все моменты и уроки! Близким — большая благодарность, что рядом! Себе — обязательно тоже спасибо, что я именно такая!!! живая, искренняя и открытая к жизни и людям! Обожаю этот день, проживу его так, как хочу, какую энергию вклада, таков будет и год! Happy birthday, to me!!», — написала под роликом Горняк.

В столицу Австрии специально на празднования дня рождения Кристины собрались ее лучшие подруги, которые сейчас живут в разных странах. Сначала девушки отмечали в одном из заведений Вены, а затем продолжили вечеринку в арендованной квартире именинницы.

Кроме того, Горняк похвасталась подарками: в разделе сторис она засветила несколько красивых букетов цветов и роскошное кольцо.

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк отпраздновала 37-летие в Вене Фото: instagram.com/kristygor

Ранее мы писали, что Григорий и Кристина Решетники показали редкое видео с их свадьбы и венчания.