«Мисс Вселенная Украина» Ангелина Усанова призналась, почему хотела совершить самоубийство

Что помогло Усановой отказаться от мыслей о суициде

Автор: Коваленко Наталья

Модель и певица Ангелина Усанова сделала откровенное признание по случаю Всемирного дня ментального здоровья. 26-летняя победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная Украина-2023» впервые рассказала, что хотела совершить суицид.

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На своей странице в Инстаграм девушка рассекретила, что мысли о самоубийстве у нее появились после того, как она потеряла важные отношения. Спасли Ангелину, по ее словам, вера, надежда и любовь.

«Как человек, находившийся на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю, в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ни чего!"… Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом. И легче сдаться! Легче поверить негативным мыслям! Легче ощущать себя жертвой. Всегда легче сдаться, чем продолжать борьбу. Меня спасала Надежда. Надежда, что все будет хорошо. Вера, что моя жизнь имеет смысл. Любовь, наполняющая каждую клеточку моего тела», — написала она.

Усанова объяснила, что наш разум должен быть нашим другом и нужно осознавать, что жизнь — это большая ценность, особенно когда много людей теряют свои жизни из-за воен.

«По своему опыту могу сказать, что наш разум должен быть нашим другом, и он является нашим другом. Наш выбор, какие мысли мы питаем в себе, хороши ли мы садоводы в нашем ментальном саду. Жизнь стоит каждую секунду. И самоубийство – это никогда не выход. Берегите ментальную гигиену и заботьтесь о своих мыслях, как вы заботитесь о своем теле. Давайте будем благодарны за эту жизнь, ведь многие невинные люди его теряют сейчас и мечтали бы иметь наши с вами проблемы», — обратилась к подписчикам представительница Украины на «Мисс Вселенная-2023».

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