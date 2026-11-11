Потап заявил о монтаже и перекручивании слов Каменских об украинском языке и кисте

Алексей Потапенко также считает: его коллега и супруга Настя Каменских думает быстрее, чем высказывается.

Потап думает, что эмоциональность Каменских связана с ее взрослением в Италии

Алексей "Потап" Потапенко публично поддержал жену Настю Каменских, которая оказалась под волной критики из-за рассказа о кисте на голосовых связях и якобы рекомендации психолога перейти на русский язык. Исполнитель заявил, что слова певицы неправильно истолкованы, а причиной недоразумения стал вырванный из контекста фрагмент интервью.

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В инстаграм-сообщении Потап попытался объяснить поведение жены и особенности ее общения. Он охарактеризовал Каменских как эмоционального, чувствительного и доброго человека, который из-за своей манеры выражаться иногда может казаться резким. По словам продюсера, певица быстро говорит, проглатывает слова и не всегда успевает исчерпывающе сформулировать мысли.

Отдельно Потап прокомментировал историю с заболеванием голосовых связок. Он утверждает, что в интервью говорилось не о том, что украинский язык якобы повлек появление кисты, а о совокупности пережитых Каменских стрессовых событий после начала полномасштабной войны. В частности, артистка рассказывала о панических атаках и проблемах, с которыми столкнулись ее родственники. Именно эти обстоятельства, по версии мужчины, и повлияли на состояние здоровья Насти

Продюсер также уточнил, что жена обращалась к профильным специалистам для лечения горла, в частности – работала с психологом. По его мнению, рекомендацию специалиста впоследствии неправильно поняли и подали как совет отказаться от украинского языка.

Еще Потап обратился к критикам певицы, допустив, что личная неприязнь к ней мешает объективно воспринимать ее высказывания. Он считает, что из-за негативного отношения люди сосредотачиваются на наиболее противоречивых фразах и не пытаются понять общий смысл повествования.

Сама Каменская отреагировала на публичную защиту благовірного эмодзи в виде сердца.

Языковой скандал разразился после интервью Насти Каменских российской журналистке Екатерине Гордеевой. Певица рассказала, что после начала полномасштабного вторжения примерно полгода общалась исключительно на украинском, однако впоследствии у нее возникли проблемы с голосовыми связками. По словам исполнительницы, психолог рекомендовал ей вернуться к русскому, поскольку организм якобы не воспринимал украинский язык.

Также артистка высказала мнение, что языковой вопрос в Украине чрезмерно политизирован. Эти заявления вызвали значительный резонанс, волну критики и многочисленные шутки в социальных сетях.

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Потап принялся обнародовать "всю правду о Насте", хотя к правде у него – своеобразное отношение. В вышеупомянутом интервью Екатерина Гордеева сказала, что о Потапе "все думают как о человеке, который почти всегда врет, не очень честно поступает и ведет себя не очень порядочно по отношению к другим". На это Каменских ответила, что Потап "больше дурачится" и считает, что "правда не должна стоять на пути в хорошей истории".