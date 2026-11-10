Зибров раскритиковал Wellboy из-за использования его хита без разрешения

Павел Зибров поделился нюансами инцидента с молодым коллегой, а также объяснил отказ от судебного иска.

Команда Wellboy обратилась к Зиброву уже после использования его песни

Павел Зибров выразил недовольство поступком молодого коллеги Wellboy, который использовал фрагмент его известной композиции в собственном треке. Артист сказал, что после этой ситуации ему даже неприятно слушать творчество исполнителя.

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Причиной недоразумения стала песня Wellboy "Марина" из альбома "Пасажир" в которой прозвучали строчки из хита старшего артиста.

По словам народного артиста Украины, команда молодого певца не получила предварительного согласия правообладателей на использование музыкального фрагмента. К Зиброву Wellboy обратился после релиза композиции, когда его команда уже вложила средства в произведение. Поэтому артист решил не вступать в судебный процесс и не стал обострять ситуацию.

В то же время, этот случай повлиял на его отношение к творчеству коллеги. Зибров отметил, что знакомый припев теперь вызывает у него раздражение, а слушать песни Wellboy у него нет желания.

Несмотря на это, певец подчеркнул, что не отказывается от принципиальной позиции по авторским правам. Он надеется, что молодые исполнители со временем будут более ответственно относиться к чужому творчеству и заранее будут обращаться к авторам за разрешением на использование их текстов и музыки.

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Сам Wellboy ранее также комментировал эту историю. Исполнитель признавал, что сначала не попросил разрешения на использование отрывка композиции Зиброва. После этого он лично позвонил старшему коллеге, и им удалось урегулировать недоразумения. Wellboy уверял, что между ними нет личной розни, а также говорил, что ему было неудобно из-за сложившейся ситуации. Павла Николаевича он называл человеком с большой душой.