Горбунов раскрыл планы насчет третьего ребенка с Осадчей

Юрий Горбунов объяснил, кто в их семье тормозит расширение.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и продюсер – высказался о возможном пополнении в семье и рассказал, почему они с женой Екатериной Осадчей пока не решаются еще на одного ребенка.

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Ранее Осадча отмечала, что мечтает о дочери. Однако впоследствии ведущая стала более сдержанно говорить о такой перспективе, ведь у нее уже есть три мальчика. Потом она предполагала, что сможет дождаться внучек и посвятить себя заботе о них.

Горбунов также неоднократно поднимал тему расширения семьи. По словам шоумена, их общие сыновья Иван и Даниил положительно относятся к появлению еще одного брата или сестры. Но решение остается за Екатериной, которая сейчас не спешит снова становиться матерью.

Юрий объяснил, что желание детей пока не может повлиять на ситуацию, поскольку один из членов семьи не поддерживает эту идею. Как уточнил Горбунов, речь идет не о нем. Поэтому, по его мнению, даже помощь Святого Николая вряд ли изменит обстоятельства (ведущий говорил об этом, когда рассказывал о новогодних подарках).

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Юрий Горбунов и Екатерина Осадча обручились в 2017-м. 18 февраля того же года у супругов родился сын Иван, а 19 августа 2021-го семья пополнилась еще одним мальчиком – Данилой. Кроме общих детей, у каждого из супругов есть ребенок от предыдущих отношений: у Горбунова – падчерица, а у Осадчей – старший сын Илья.