АфишаАфиша
Русский Українська

Горбунов раскрыл планы насчет третьего ребенка с Осадчей

Юрий Горбунов объяснил, кто в их семье тормозит расширение.

Автор: Дмитрий Сыч
Горбунов раскрыл планы насчет третьего ребенка с Осадчей
Пара воспитывает двоих общих сыновей
instagram kosadcha

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и продюсер – высказался о возможном пополнении в семье и рассказал, почему они с женой Екатериной Осадчей пока не решаются еще на одного ребенка.

Читай также: Андрей Шевченко в день рождения жены показался с ней в молодости

Ранее Осадча отмечала, что мечтает о дочери. Однако впоследствии ведущая стала более сдержанно говорить о такой перспективе, ведь у нее уже есть три мальчика. Потом она предполагала, что сможет дождаться внучек и посвятить себя заботе о них.

Горбунов также неоднократно поднимал тему расширения семьи. По словам шоумена, их общие сыновья Иван и Даниил положительно относятся к появлению еще одного брата или сестры. Но решение остается за Екатериной, которая сейчас не спешит снова становиться матерью.

Юрий объяснил, что желание детей пока не может повлиять на ситуацию, поскольку один из членов семьи не поддерживает эту идею. Как уточнил Горбунов, речь идет не о нем. Поэтому, по его мнению, даже помощь Святого Николая вряд ли изменит обстоятельства (ведущий говорил об этом, когда рассказывал о новогодних подарках).

Читай также: Горбунов показал, где гуляет и что делает в Киеве с Осадчей и их детьми

Юрий Горбунов и Екатерина Осадча обручились в 2017-м. 18 февраля того же года у супругов родился сын Иван, а 19 августа 2021-го семья пополнилась еще одним мальчиком – Данилой. Кроме общих детей, у каждого из супругов есть ребенок от предыдущих отношений: у Горбунова – падчерица, а у Осадчей – старший сын Илья.

Читайте нас в Google.News
Теги:
святой николай, Юрий Горбунов, шоу-бизнес, дети знаменитостей, Екатерина Осадчая, дети звезд

Статьи по теме

Зибров раскритиковал Wellboy из-за использования его хита без разрешения
Зибров раскритиковал Wellboy из-за использования его хита без разрешения
Подкопаева показала и поздравила с 20-летием дочь, которая живет в США
Подкопаева показала и поздравила с 20-летием дочь, которая живет в США
Приходько сообщила, что прервала свою четвертую беременность
Приходько сообщила, что прервала свою четвертую беременность
В сети появилось видео падения Сергея Соседова
В сети появилось видео падения Сергея Соседова
Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром
Рецепт дня: нежный салат со свеклой, орехами и сыром
Какой церковный праздник 11 ноября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 11 ноября - традиции и что нельзя делать

Личность дня

Лучшие фильмы с Аленом Делоном, которому мог исполниться 91 год

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK