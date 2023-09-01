Коп із минулого 2: названы дата премьеры и подробности сериала

Актеру Дмитрию Суржикову во 2-м сезоне составит компанию молодой коллега.

13 сентября на экранах появится продолжение сериала "Коп із минулого". Первую серию можно будет смотреть с 20:00 в эфире ICTV2.

Иронический детектив попал в пятерку лучших украиноязычных праймовых сериалов 2020 года. После трехлетней паузы зрителям покажут новые серии, где вместе с исполнителем главной роли Дмитрием Суржиковым будет играть новый актер.

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"Коп из прошлого" – адаптация популярного немецкого сериального формата. Украинская многосерийка рассказывает о приключениях полицейского Олега Долина (Дмитрий Суржиков), который проснулся после комы в современном мире, а мыслями остался в прошлом. Герой продолжает работать в полиции и вместе с молодым напарником ищет преступников понятными ему методами – старыми, но действенными. И хотя такие грубые приемы не по душе молодому лейтенанту Андрею Василенко (Артур Логай), ему приходилось сотрудничать с "пришельцем" из прошлого.

В новых сериях напарником Долину назначают молодого интеллигентного лейтенанта полиции Андрея Сыроеда. Воплотит роль молодой украинский актер Павел Текучев.

Так что во втором сезоне произойдет немало интриг: почему в участке будет работать новый полицейский и вернется ли бывший коллега Долина, удастся ли герою из прошлого наладить отношения с семьей и с кем все-таки он будет строить романтические отношения.

"Конфликт – движущая сила развития. Когда отходит все ненужное и остается только самое жизнеспособное. Так и в конфликте между двумя поколениями полицейских в сериале "Коп из прошлого". Каждый из напарников сильный и слабый по-своему, как все мы. Но именно на пути навстречу друг другу ради общего дела героям подвластно любое препятствие. В какой-то степени украинское общество проживает ныне весьма похожий период. Все старое уходит, но именно мудрость поколений остается с нами, переходит в настоящее, оставаясь рядом с молодыми сердцами, оберегая их от поспешных ошибок", – сказала главная продюсер сериального направления телеканалов ICTV и ICTV 2 Ирина Храновская.

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