Роман пары начался после того, как Екатерина помогла ведущему расблокировать Инстаграм

Автор: Коваленко Наталья

Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Новая возлюбленная украинского шоумена Владимира Остапчука показала их первую переписку в Телеграме. 23-летняя девушка познакомилась с ведущим, когда ему заблокировали страницу в Инстаграм. Остапчук обратился к Екатерине, которая на тот момент занималась восстановлением доступа к аккаунтам в соцсетях.

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Судя по скриншоту, который Полтавская обнародовала в Инстаграм-сторис, Остапчуку удалось вернуть себе страницу за 15 минут. За оказанную помочь Екатерина в шутку попросила скидку на проведение ее свадьбы в будущем.

"Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение", — написала она. На что 38-летний ведущий ей ответил: "Договорились".

Первая переписка Полтавской и Остапчука Фото: instagram.com/poka.tya

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