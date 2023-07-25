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Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком

Роман пары начался после того, как Екатерина помогла ведущему расблокировать Инстаграм

Автор: Коваленко Наталья
Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком
Полтавская слила в Сеть свою первую переписку с Остапчуком Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Новая возлюбленная украинского шоумена Владимира Остапчука показала их первую переписку в Телеграме. 23-летняя девушка познакомилась с ведущим, когда ему заблокировали страницу в Инстаграм. Остапчук обратился к Екатерине, которая на тот момент занималась восстановлением доступа к аккаунтам в соцсетях. 

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Судя по скриншоту, который Полтавская обнародовала в Инстаграм-сторис, Остапчуку удалось вернуть себе страницу за 15 минут. За оказанную помочь Екатерина в шутку попросила скидку на проведение ее свадьбы в будущем.

"Если когда-то буду выходить замуж, с тебя скидка на проведение", — написала она. На что 38-летний ведущий ей ответил: "Договорились".

Первая переписка Полтавской и Остапчука Фото: instagram.com/poka.tya
Первая переписка Полтавской и Остапчука Фото: instagram.com/poka.tya

Ранее мы писали, что 60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей.

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Теги:
Владимир Остапчук, шоу-бизнес, Екатерина Полтавская

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