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Дочь Поляковой удивилась взрослению младшей сестры – фото

Павел Зибров сделал девушкам комплимент в комментариях, а мать поставила лайк.

Автор: Дмитрий Сыч
Дочь Поляковой удивилась взрослению младшей сестры – фото
На Машу Полякову подписано 163 тыс. пользователей
instagram polyakovamusic

Мария Полякова, первенец Ольги Поляковой, показала, как выглядит ее младшая сестра. Старшему потомку певицы 2 марта исполнилось 18, в то время как ее сестре Алисе 5 октября будет 12.

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Маша выложила у себя в инстаграме кадр с родственницей. Девушки снялись в белом с распущенными прямыми волосами.

"Не верю, что моя малая уже так выросла", – поделилась удивлением в подписи к изображению совершеннолетняя.

instagram mashapolyakova

Кадр вызвал эмоции и у подписчиков Марии. Кое-кто из давнейших поклонников Оли Поляковой вспомнил времена, когда блондинка вынашивала второго ребенка:

instagram mashapolyakova

Не обошли вниманием пост и публичные персоны. Народный артист Украины Павел Зибров, например, написал "Красавицы" и поставил в лайк. "Пальцем вверх" отреагировала на изображение и родительница барышень.

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Ранее мы писали, что Алина Гросу поразила публику откровенным декольте. Одну из фотографий она прикрыла эмодзи после того, как кто-то обратился к ее матери.

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Теги:
фото, Оля Полякова, Полякова, Маша Полякова, дети знаменитостей, дети звезд

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