Дочь Мозговой отметила 3-летие отношений со своей невестой

Зоя Мозговая показала романтическое фото с любимой в честь годовщины

Автор: Коваленко Наталья

Старшая дочь известного украинского продюсера Елены Мозговой, 32-летняя Зоя Мозговая, отметила романтическую дату со своей избранницей Юлией. Пара в отношениях уже три года.

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По этому случаю художница опубликовала в своем инстаграме новое фото с любимой. Судя по указанной геолокации, женщины сделали селфи в немецком городе Кельн.

«Три года вместе. Вот это приключение...», — лаконично подписала Мозговая.

Напомним, что летом 2024 года Зоя совершила каминг-аут и официально представила Юлию как свою избранницу. Весной 2025 года во время отдыха за границей они обручились. Елена Мозговая полностью поддержала выбор дочери и тепло приняла ее избранницу.

Известно, что невеста Зои воспитывает двоих дочерей-близняшек от предыдущих отношений.