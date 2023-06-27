Гороскоп на июль 2023 для всех знаков зодиака

Ежемесячный гороскоп на июль 2023 года: астрологические прогнозы для всех знаков зодиака Посмотрите, чего ожидать от новых транзитов.

Автор: Сайко Леся

Начало нового месяца означает новые транзиты между планетами и звездами, которые затронут каждый знак зодиака в отдельности. Поскольку через несколько дней мы вступаем в июль 2023 года, приготовьтесь к следующему финансовому кварталу, сезону дождей и предстоящему праздничному сезону.

Важные астрологические даты июля 2023 года

3 июля: Полнолуние в Козероге.

17 июля: Новолуние в Раке.

22 июля: начинается сезон Лео.

22 июля: Венера становится ретроградной.

Гороскоп на июль 2023 год: астрологический прогноз для всех знаков Зодиака

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Люди с этим знаком зодиака будут продуктивны в июле 2023 года. Ваша энергия будет способствовать вашему прогрессу как в личной, так и в профессиональной сфере. Вы должны с нетерпением ждать этого месяца, чтобы попробовать несколько плодов, рожденных в результате вашей тяжелой работы. Астрологи предсказали, что это подходящее время, чтобы с энтузиазмом преследовать свои цели. Тем не менее вы также должны быть осторожны в поддержании баланса между работой и личной жизнью.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов этот месяц принесет возможности для построения личных отношений и развития новых связей. Вы будете посещать больше общественных мероприятий, что поможет вам продвигать дискуссии по темам. Если вы изо всех сил пытаетесь разрешить конфликты с близкими, самое время проявить инициативу. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите сказать, чтобы укрепить вашу связь.

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Вы сделаете шаг назад, чтобы оценить свои прошлые действия и решения. Эксперт подчеркнул важность переоценки своих целей и внесения улучшений в планы для продвижения вперед. Вы должны заниматься деятельностью, которая поможет вам питать свой дух и разум.

Рак (21 июня — 22 июля)

Июль 2023 года будет наполнен позитивом и ростом для людей этого знака зодиака. Вы почувствуете прилив сил и уверенность в своих силах для выполнения новых задач. Вы будете работать над своим эмоциональным благополучием и сосредоточитесь на заботе о себе. Вы установите границы и воспользуетесь возможностями для работы над творческими задачами.

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Предстоящий месяц будет наполнен новыми возможностями и положительной энергией для этого знака зодиака. Вы будете харизматичны и обаятельны на светских мероприятиях. Звезды сойдутся в вашу пользу, чтобы работать над новыми творческими проектами и строить отношения с партнером.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Предстоящий месяц будет посвящен самосовершенствованию и заботе о личном благополучии. Астролог предложил сосредоточиться на психическом здоровье и физическом здоровье. Вам следует пересмотреть свои привычки и составить планы достижения новых вех в жизни. Также следует отмечать маленькие достижения.

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Ваши отношения расцветут в июле 2023 года. Ваш разум будет в покое. Поэтому это будет подходящее время для решения любых конфликтов с вашими близкими. Вы должны попытаться заняться деятельностью, которая принесет вам работу и поможет вам сохранить гармонию в жизни.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваша страсть и интуиция будут побуждать вас к глубоким изменениям в различных аспектах вашей жизни. Вы должны позволить себе дистанцироваться от людей, вещей и идей, которые мешают вашему росту. Вы должны попытаться исследовать свои желания бесстрашно.

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Вы будете искать возможности расширить свой кругозор. Вы должны использовать любую возможность узнать что-то новое и заняться интеллектуальными задачами. Июль предоставит идеальную возможность поехать в места, где вы познакомитесь с новыми культурами или получите высшее образование. Вы не должны упускать ни одной возможности для личного роста.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас будет сильное желание близости и эмоциональной связи с вашим партнером. Вы постараетесь укрепить связь со своими близкими, и июль 2023 года предоставит возможность вести честные и душевные беседы с людьми. Вы должны стремиться к созданию благоприятной атмосферы дома и на общественных мероприятиях.

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Вы должны использовать качества, которые выделяют вас из толпы. Предстоящий месяц будет подходящим для реализации новых идей и творческих задач. Астролог предложил наладить новые связи с единомышленниками, которые ценят ваши сильные стороны.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот месяц даст вам возможность духовно просветить себя. Вы почувствуете связь с божественным. Вы должны заниматься медитацией, самоанализом и духовными практиками. Вы должны выделить время для себя, чтобы пополнить свою энергию.