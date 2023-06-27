Отдых в лагере 2023: где в Украине отдыхать детям
Узнайте, сколько стоит летний лагерь для детей в 2023 году.
Отдых в лагере 2023: где в Украине отдыхать детям
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Несмотря на второе лето в условиях полномасштабного вторжения России в Украину, родители пытаются устроить хоть какой-то отдых своим детям и продолжить их детство. Поэтому мы решили рассказать, какие летние таборы для детей работают в 2023 году и куда можно отправить ребенка отдохнуть.
Где отдохнуть детям летом 2023
Прикарпатье
Читай также: Летний отпуск 2023: как спланировать отдых в Украине и за границейЛетние лагеря в карпатских селах готовы в этом году принять больше детей на отдых, ведь вынужденные переселенцы из фронтовой зоны, которых расселяли здесь в прошлом году, уже уехали. Поэтому владельцы этих лагерей уже успели провести ремонты, подготовить бомбоубежища, составить программу и нанять воспитателей под новый летний сезон. В целом летний отдых в карпатских детских лагерях стоит от 10 до 40 тысяч грн.
Детский лагерь летом 2023
Закарпатье
Читай также: Где увидеть первоцветы в Украине: ТОП-5 мега-крутых местВ этом году здесь будет работать 17 детских летних лагерей. Количество таких учреждений в регионе увеличилось за счет того, что сюда переместились детские лагеря из менее безопасных мест. Цены стартуют от 7 тысяч грн за путевку.
Детский лагерь 2023
Одесская область
Читай также: ТОП-5 фильмов, которые приблизят отпускПока традиционный морской отдых на побережье Черного моря под запретом, многочисленные детские лагеря в регионе стоят пустые. Впрочем, жители Одесской области и других регионов на свой страх и риск привозят своих детей сюда самостоятельно. Пока же местные власти решают судьбу пляжного сезона – разрешат ли его хоть в каком-то формате, жители Одессы могут пристроить своих детей разве что в традиционных пришкольных лагерях, но лишь на июнь.
Детский лагерь 2023 в Украине
Киев
Читай также: Отдохнуть недалеко от Киева: ТОП-5 маршрутов в погоне за свежим воздухомВ столице также активно работают дневные пришкольные детские лагеря, куда работающие родители могут отдавать своих детей с понедельника по пятницу без ночлега. Стоимость двухнедельной смены в среднем составляет около 9 тысяч грн.