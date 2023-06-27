Отдых в лагере 2023: где в Украине отдыхать детям

Узнайте, сколько стоит летний лагерь для детей в 2023 году.

Автор: Сайко Леся

Несмотря на второе лето в условиях полномасштабного вторжения России в Украину, родители пытаются устроить хоть какой-то отдых своим детям и продолжить их детство. Поэтому мы решили рассказать, какие летние таборы для детей работают в 2023 году и куда можно отправить ребенка отдохнуть.

Где отдохнуть детям летом 2023

Прикарпатье

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Летние лагеря в карпатских селах готовы в этом году принять больше детей на отдых, ведь вынужденные переселенцы из фронтовой зоны, которых расселяли здесь в прошлом году, уже уехали. Поэтому владельцы этих лагерей уже успели провести ремонты, подготовить бомбоубежища, составить программу и нанять воспитателей под новый летний сезон. В целом летний отдых в карпатских детских лагерях стоит от 10 до 40 тысяч грн.

Детский лагерь летом 2023 freepik.com

Закарпатье

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В этом году здесь будет работать 17 детских летних лагерей. Количество таких учреждений в регионе увеличилось за счет того, что сюда переместились детские лагеря из менее безопасных мест. Цены стартуют от 7 тысяч грн за путевку.

Детский лагерь 2023 freepik.com

Одесская область

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Пока традиционный морской отдых на побережье Черного моря под запретом, многочисленные детские лагеря в регионе стоят пустые. Впрочем, жители Одесской области и других регионов на свой страх и риск привозят своих детей сюда самостоятельно. Пока же местные власти решают судьбу пляжного сезона – разрешат ли его хоть в каком-то формате, жители Одессы могут пристроить своих детей разве что в традиционных пришкольных лагерях, но лишь на июнь.

Детский лагерь 2023 в Украине freepik.com

Киев

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В столице также активно работают дневные пришкольные детские лагеря, куда работающие родители могут отдавать своих детей с понедельника по пятницу без ночлега. Стоимость двухнедельной смены в среднем составляет около 9 тысяч грн.