Дэвид Бекхэм запостил селфи с 15-летней дочерью во время совместного путешествия
Звездная семья прогулялась по побережью
Дэвид Бекхэм запостил селфи с 15-летней дочерью во время совместного путешествия
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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм устроил совместное путешествие с младшим ребенком. Звездный отец с 15-летней дочерью Харпер отправились на побережье во время школьных каникул, чтобы провести время вместе.
Читай также: «С моим любимым»: Эмили Ратаковски показала новые фото с бойфрендомДэвид опубликовал в своем инстаграме милое селфи, на котором Харпер целует его в щеку на безлюдном пляже.
«Дорожная поездка с папой», — подписал снимок Дэвид.
Дизайнер Виктория Бекхэм поддержала мужа и дочь, оставив в комментариях смайлики в виде красных сердечек.
Напомним, что сейчас Харпер активно работает над собственным брендом подростковой уходовой косметики. Полноценный запуск запланирован на вторую половину следующего года — после того, как Харпер сдаст экзамены GCSE и отпразднует свое 16-летие.
Дэвид Бекхэм с дочерью instagram.com/davidbeckham