Полная перезагрузка: 5 простых способов восстановить силы при выгорании

Как восстановить силы при эмоциональном выгорании

Автор: Мельник Анна

У всех бывают дни, когда календарь переполнен задачами, уведомления в телефоне не затихают, а уровень энергии стремится к нулю. Когда привычные чашки кофе перестают помогать, стоит вспомнить: забота о себе — это не просто красивый тренд, а базовое условие для восстановления ресурсов.

Рассказываем вместе с City Magazine про 5 проверенных и эффективных способов вернуть себе энергию и гармонию.

Как восстановить силы при эмоциональном выгорании: 5 способов «перезагрузки»

1. Сила контакта и общения

Физический контакт и поддержка близких снижают уровень кортизола (гормона стресса). Объятия, легкий массаж и искренний разговор с другом помогают нервной системе расслабиться, а также позволяют посмотреть на проблемы под другим углом.

2. Домашний спа-ритуал и правильная гидратация

Замените обычную воду на напиток со свежим огурцом — он отлично освежает и восполняет баланс электролитов. Дополните день простыми микро-ритуалами:

Экспресс-маска для лица для сияния кожи.

Увлажняющий уход за стопами.

Легкая зарядка прямо в постели: покрутите стопами, прорисовывая пальцами ног буквы в воздухе для улучшения микроциркуляции.

3. Искусство JOMO и утро без гаджетов

Примите философию JOMO (Joy of Missing Out) — радость от осознанного отказа от суеты и вечеринок в пользу отдыха дома. Замените смартфон на классический будильник: первые 30 минут дня без новостей и соцсетей зададут спокойный темп всему дню.

4. Мягкая активность и бодрящий контраст

Когда нет сил на интенсивный спорт, выбирайте 15-минутную прогулку на свежем воздухе или мягкую растяжку. Чтобы мгновенно подзарядиться, включите прохладную воду на 30 секунд в конце душа — это быстро стимулирует кровообращение и дарит прилив эндорфинов.

5. Творчество и дневник благодарности

Занятия руками — уход за комнатными растениями, перестановка книг или творчество — помогают переключить внимание с рутины. А вечерняя запись трех приятных мелочей дня в дневник благодарности улучшит качество сна и снизит уровень тревоги.