Саливанчук сверкнула телом в купальнике, станцевав на ретрите у бассейна

Анна Саливанчук освобождалась от установой, которые ей мешают.

Анна Саливанчук отправилась на ретрит в Закарпатье, где объединяет практики с отдыхом. В свободное время 41-летняя знаменитость прогулялась по территории отеля и устроила игривую фотосессию.

Для снимков артистка выбрала джинсовые микро-шорты, клетчатую рубашку, сапоги и очки. Для нескольких кадров она эффектно подпрыгнула перед камерой, продемонстрировав стройные ноги. Также Саливанчук поделилась видео, на котором пляшет в бикини на лежаке.

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Публикацию актриса посвятила внутреннему покою и умению принимать собственные эмоции. Она отметила, что позволяет себе уставать, останавливаться, просить помощи и не пытаться контролировать все вокруг.

По словам Саливанчук, после ретрита и практик ей стало легче претворять эти принципы в жизнь. Актриса надеется, что дальнейшие занятия помогут ей избавиться от внутренних установок, которые мешают.

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

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Публичная персона воспитывает двоих сыновей – 10-летнего Глеба и шестилетнего Никиту, рожденных в браке с бывшим мужем Александром Божковым. Раньше актриса рассказывала, что после развода экс-муж не общается с детьми, поэтому она старается самостоятельно создавать для них счастливое детство.