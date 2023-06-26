Магнитные бури в июле 2023 года: когда, как себя правильно вести
В какие дни июля 2023 года будут магнитные бури и какой мощности.
Магнитные бури в июле 2023 года: когда, как себя правильно вести
freepik.com
Магнитные бури – это опасные для здоровья явления, которые имеют большое влияние на метеозависимых людей. В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут испытывать недомогание, головные боли и упадок сил. В этой статье мы расскажем, когда следует ожидать магнитных бурей в июле 2023 года и как от них спастись.
Когда магнитные бури в июле 2023 года: даты
Читай также: Дыхательные практики: самые популярные техники, как подобрать свой вариантВ июле 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний. И так, магнитные бури в июле ожидаются в такие даты:
- 9 июля — первая сильная магнитная буря.
- 14-15 июля — двухдневная магнитная буря.
- 18 июля — мощная магнитная буря.
- 26 июля — мощная магнитная буря.
- 30-31 июля — двухдневная магнитная буря. Пик активности будет утром, а продлится до обеда.
Магнитные бури в июле 2023 года: как они повлияют на человека
Читай также: Как справляться с тревожным состоянием: советы известного психологаМагнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли.
Также следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.
Магнитные бури в июле 2023 года: как себя правильно вести
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.