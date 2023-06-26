В какие дни июля 2023 года будут магнитные бури и какой мощности.

Автор: Сайко Леся

Магнитные бури в июле 2023 года: когда, как себя правильно вести

Магнитные бури – это опасные для здоровья явления, которые имеют большое влияние на метеозависимых людей. В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут испытывать недомогание, головные боли и упадок сил. В этой статье мы расскажем, когда следует ожидать магнитных бурей в июле 2023 года и как от них спастись.

Когда магнитные бури в июле 2023 года: даты

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9 июля — первая сильная магнитная буря.

— первая сильная магнитная буря. 14-15 июля — двухдневная магнитная буря.

— двухдневная магнитная буря. 18 июля — мощная магнитная буря.

— мощная магнитная буря. 26 июля — мощная магнитная буря.

— мощная магнитная буря. 30-31 июля — двухдневная магнитная буря. Пик активности будет утром, а продлится до обеда.

Магнитные бури в июле 2023 года: как они повлияют на человека

В июле 2023 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний. И так, магнитные бури в июле ожидаются в такие даты:

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Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли.

Также следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Магнитные бури в июле 2023 года: как себя правильно вести